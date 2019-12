Una giornata dedicata alle arti marziali. È quello che accadrà domenica 9 marzo, al PalaBCC di Vasto, con il grande evento organizzato dalla scuola di arti marziali Tullio Accademy di Casalbordino insieme al Comune di Casalbordino e il patrocinio di quello di Vasto. Dalla mattina e per tutto il giorno, il palazzetto di via dei Conti Ricci accoglierà atleti provenienti da tutta Italia e non solo, che si sfideranno nelle diverse discipline delle arti marziali. “La manifestazione è nata quattro anni fa - spiega il maestro Rocco Sergio Tullio, anima della scuola e dell’evento - con il nome di Fu-Jow, l’artiglio della tigre. Fino all’anno scorso si è svolta a Casalbordino, all’aperto, durante la stagione estiva. Quest’anno, però, si svolgeranno anche le semi-finali di Coppa Italia e campionato italiano, così è stato necessario anticipare il periodo”.

Ma a Casalbordino manca uno spazio al chiuso per accogliere i tanti atleti che arriveranno e così è stata scelta la location del PalaBCC. “Ricordo che la prima edizione era nata quasi per gioco - spiega l’assessore Amedeo Nanni - per dare spazio ai ragazzi che frequentano la scuola del maestro Tullio. E invece nel corso degli anni l’evento è cresciuto, l’anno scorso si è svolto in due giorni, con combattimenti andati avanti per tutta la notte. Saremo in trasferta a Vasto ma ci teniamo a ricordare che questo evento è una creatura di Casalbordino”.

La scuola del maestro Tullio raccoglie 30-40 ragazzi del comprensorio, che crescono a vista d’occhio. Solo nel 2013 sono stati conqusitati 6 titoli italiani e 9 internazionali. Domenica anche loro saranno tra i grandi protagonisti dell’evento targato WFK Italia, di cui il tecnico casalese è delegato nazionale per kung fu tradizionale e sanda. “Questo appuntamento sarà un banco di prova, perchè pensiamo anche ad organizzare i prossimi campionati del Mondo”, spiega Tullio.

Si punta a migliorare la partexipazione della scorsa edizione della manifestazione, con circa 400 atleti in gara, a partire dai bambini, nella categoria primi pugni, fino agli atleti pro, con tutti i migliori team nazionali presenti. Sul parquet del PalaBCC verranno allestiti 5-6 tatami, ognuno con una giuria (di cui faranno parte molti ex campioni di livello internazionale), ci sarà un ring e poi una novità rispetto allo scorso anno. Infatti verrà posizionata anche la “gabbia”, che ospiterà i combattimenti spettacolari della MMA. “Sarà uno spettacolo assolutamente da non perdere”, commentano gli organizzatori. "Dobbiamo dare merito a Rocco per il grande lavoro di questi anni - commenta l’assessore allo sport Raffaele Turco -. Con le poche strutture a disposizione riesce ad ottenere grandi risultati. Come amministrazione diamo a questa realtà sempre il massimo appoggio, come accaduto anche per il corso di difesa personale". Domenica l'evento inizierà alle 10, con tanti combattimenti in contemporanea, in un crescendo di emozioni ed agonismo fino a sera.