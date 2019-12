Dai gruppi del Movimento 5 Stelle del Vastese arriva l'appoggio alla battaglia dei Sindaci del territorio contro la realizzazione dell'impianto di trattamento rifiuti speciali con annessa discarica nel territorio del Comune di Furci. Il Movimento 5 Stelle San Salvo, Movimento 5 Stelle Vasto, M.U. Histonium 5 Stelle, M.U. Gissi 5 Stelle e M.U. Cupello 5 Stelle scrivono: "Il Vastese ha già dato, infatti accoglie la centrale turbogas di Gissi, l'inceneritore di rifiuti speciali (Laterlite di Lentella), il maggiore sito di stoccaggio di gas d'Europa (Stogit di Montalfano), la maggioren concentrazione eolica di tutto l'Abruzzo".

Per gli attivisti pentastellati "oramai da anni il nostro territorio è visto di buon occhio da speculatori ambientali, aziende petrolifere, costruttori di discariche e chi più ne ha più ne metta. Noi crediamo che sia arrivato il momento di dire una volta per tutte basta!

Viviamo in uno dei territori più belli d’Abruzzo, dal punto di vista ambientale, naturalistico e antropologico, ed è arrivata l’ora di sfruttare questi doni che Madre Natura ci ha fatto. È arrivata l’ora di dare un’accelerata definitiva alla costituzione del Parco della Costa teatina, che blocchi definitivamente le idee di sfruttamento che minacciano il nostro mare.

È arrivata l’ora di lanciare delle aree naturalistiche protette (da anni richieste da diverse associazioni naturalistiche del territorio) che tutelino le nostre aree interne, che blocchino l’emorragia demografica che i paesini dell’interno stanno subendo e che diano finalmente una strada chiara di sviluppo a un territorio che da anni è abbandonato a se stesso.

Attendiamo con ansia il verdetto della conferenza dei servizi fissata per il 4 marzo, e siamo pronti, in caso di parere favorevole, ad alzare le barricate, e a far diventare la Valle Cena la nostra Val di Susa".