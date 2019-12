L'obiettivo minimo stagionale è stato centrato. La BCC San Gabriele batte il Campobasso e guadagna l'accesso ai playoff di serie C che, come primo effetto, valgono la salvezza. Ora per Mariani e compagne ci sarà la stagione regolare da chiudere e poi pensare agli scontri promozione che potrebbero regalare qualche sorpresa. Il successo contro le molisane è arrivato non senza soffrire. Dopo un buon avvio della vastesi, che vincono il primo set 25-16, c'è l'ormai solito blackout, che tanti punti è costato in questa stagione. A prendere per mano la squadra ci pensa una De Marinis in serata di grazia. L'esperta giocatrice riesce con i suoi attacchi a sopperire alle insicurezze delle compagne e il secondo set viene conquistato con un 26-24 da brividi. A quel punto la gara per la formazione allenata da Ettore Marcovecchio è in discesa, con la vittoria del terzo e e decisivo set che arriva con un perentorio 25-10.

"Oltre alla De Marinis - commenta il tecnico vastese - ho visto una buona prestazione in attacco di Martina Di Santo. Ma la squadra continua ad essere troppo discontinua nelle prestazioni. È un peccato, perchè con una tensione agonistica durante tutto il match, tante sfide, penso a quella con Sambuceto e Pallavolo Teatina, avrebbero preso un'altra piega".

Con la salvezza blindata e i playoff da giocare, la formazione vastese potrà concentrarsi sui prossimi appuntamenti nei campionati giovanili. Si punta decisi verso le finali provinciali di under 14, 16 e 18, in cui, fino ad oggi, la BCC San Gabriele havinto tutte le partite disputate perdendo in 38 partite solo un set. Un primato da fare invidia ai settori giovanili di tutta Italia. La prima squadra tornerà in campo giovedì 13 marzo ad Orsgona, con l'ultima gara della regular season che ha poco da dire per la classifica. Marcovecchio potrebbe approfittarne per dare una giornata di riposo alle giocatrici che fino ad oggi non hanno mai tirato il fiato e far fare esperienza alle più giovani.