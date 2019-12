È il vastese Lino Salvatorelli il nuovo presidente regionale dell'Arci. Salvatorelli, già presidente dell'associazione vastese, succede nell'incarico a Carmine Basile. "Un grazie immenso a Carmine Basile - commenta Andrea Natale, esponente dell'Arci regionale - per il lavoro difficilissimo che ha fatto in questi anni e che ci ha portato alla realtà con potenzialità nuove da esprimere e sviluppare per essere ancora più presenti e incisivi sul territorio Regionale, per salire ulteriormente di livello e raccogliere le sfide che la crisi ci pone in modo feroce senza perdere la voglia di condividere emozioni, esperienze e opportunità, riacquistando la felicità di stare insieme e avendo come obiettivo il benessere della Comunità".

Il neo presidente regionale, che ha ricevuto in queste ore molti messaggi di congratulazioni ha commentato: "Sarò come sempre a disposizione per la difesa dei beni comuni, per un welfare più giusto per tutti e per la promozione di una cultura popolare e ricreativa".