Non riesce il sorpasso alla Pro Vasto femminile nello scontro diretto con il Pizzoli nella 4ª giornata di ritorno del campionato di serie C di calcio femminile. La sfida giocata in terra marsicana finisce 2-2 con le biancorosse che per due volte hanno dovuto rimontare lo svantaggio. Nel primo è tempo è subito il Pizzoli ad andare in gol. All'11' Di Fabio salta il difensore avversario e lascia partire un preciso tiro a giro che si infila in rete. Ci vogliono dieci minuti perchè la Pro Vasto trovi il pareggio. È Martina Di Viesti a lanciare Jessica Cravero che anticipa il portiere avversario e segna il gol dell'1-1. La partita è ricca di azioni da gol, senza che però nessuna delle due formazioni riesca a portarsi in vantaggio. Nel finale di primo tempo è la traversa a negare a Mazzatenta la gioia del gol.

Nella ripresa è ancora il Pizzoli a tornare in vantaggio al 69', con una palla lunga che scavalca la difesa vastese e su cui è brava Di Fabio ad anticipare tutti e segnare la sua personale doppietta. Il definitivo pareggio della squadra di mister Mazzatenta arriva a 3 minuti dal termine. Marika Tiberio ci prova due volte su calcio di punizione e al secondo tentativo la palla finisce sotto l'incrocio dei pali regalando il meritato pareggio alla sua squadra.

Un punto a testa che ben poco serve alla Pro Vasto, ancora ferma nella parte bassa della classifica. Si tornerà in campo tra due settimane, il 16 marzo, quando al comunale di Cupello arriverà il Porto Sant'Elpidio, formazione che all'andata si è imposta con il punteggio di 5-0.