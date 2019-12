Interessante e coinvolgente mattinata per gli alunni del triennio turistico dell'Istituto Economico e Tecnologico F. Palizzi di Vasto. Sabato, infatti, hanno potuto partecipare all'incontro con il dr. Stefano Raspa, che ha svolto un seminario dal titolo Turismo culturale... Cultura del turismo, dall'Africa sub-sahariana all'Amazzonia, passando per Gerusalemme.

Fari puntati su immagini, racconti e riflessioni "per un turismo che valorizzi l'aspetto culturale, sociale e sostenibile dei viaggi", come ha spiegato il giovane appassionato di viaggi e turismo. Ma chi è Stefano Raspa? Stefano Raspa è nato a Bologna nel 1989, di origine vastese. Ha conseguito la maturità classica e la laurea in Antropologia Culturale nel 2011 a Bologna, poi un Master in Social Anthropology all'Università di Njimegen, in Olanda, nel 2012.

Antropologo per formazione, ma viaggiatore e sognatore per esperienza, adora esplorare e mescolarsi alle varie culture del mondo con un approccio a metà tra lo scientifico e l'irrazionale. Scrive racconti brevi, poesie e sceneggiature cinematografiche cercando sempre di far esplodere e di trasmettere agli altri la sua grande passione per il racconto e le belle storie, in qualsiasi lingua o forma essi siano.

Per gli alunni dell'indirizzo Turismo, sicuramente una splendida occasione per vedere e riflettere sul fenomeno dei viaggi e del turismo consapevole.

Fabrizio Scampoli