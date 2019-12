Vasto Marina-Acqua&Sapone 2-2. La doppietta di Manno non basta al Vasto Marina che si era portato in vantaggio per due volte sul campo dell'Acqua&Sapone. Finisce in parità la sfida salvezza che riporta la squadra di Precali nella zona play-out.

Succede tutto nel primo tempo, al 25’ Manno porta in vantaggio i suoi, passano dieci minuti e pareggia Minutolo. L'attaccante argentino si ripete al 40’ quando mette dentro la sesta rete in campionato, cinque minuti dopo pareggi ancora la squadra di Naccarella con Del Gallo. Per il Vasto Marina è il dodicesimo pareggio stagionale.

I vastesi sono quartultimi insieme al Montorio, mentre l'Acqua&Sapone è sopra ad un punto di distanza. Domenica prossima all'Aragona arriva il Miglianico che ha vinto 2-0 contro il San Salvo.





Virtus Cupello-San Nicolò 1-6. Niente da fare per la Virtus Cupello contro la corazzata San Nicolò. La capolista travolge i rossoblu ed è sempre più vicina al ritorno in Serie D.

Nel primo tempo va in rete al 31' Tarquini, protagonista dell'incontro con 4 marcature, ed è l'unica rete della prima frazione di gioco. Nella ripresa la squadra di Epifani si scatena, raddoppia al 50' Tarquini che segna anche 53' e al 57', al 60 gol di Chiacchiarelli, accorcia la Virtus con il brasiliano Fonseca al 68', chiude i conti al 90' Mozzoni.

Il Cupello non vince da 8 giornate e nel prossimo turno cercherà di riprendere almeno a fare punti in trasferta contro il Pineto sconfitto sabato dalla Torrese 3-1.

Miglianico-San Salvo 2-0. Finisce con una sconfitta per 2-0 il match di Eccellenza tra il Miglianico e il San Salvo. Si interrompe così la striscia positiva dei biancazzurri che dopo 4 giornate tornano alla sconfitta.

Nella prima frazione il San Salvo ha sfiorato il vantaggio con una punizione magistrale del solito Quaranta respinta dai legni. Sul finale del secondo tempo, come spesso in questa stagione, arriva la beffa per il San Salvo. Al 78' Torsellini sigla il vantaggio mentre a due minuti dal termine è Contestabile su rigore a siglare il definitivo 2-0.

Nel finale Antenucci su calcio piazzato scheggia la traversa. Domenica la compagine di Gallicchio,a caccia di punti salvezza, affronterà tra le mura amiche la Rosetana oggi sconfitta in casa dal Francavilla 3-1. (Luca Di Sciascio)

I risultati della 27esima giornata di Eccellenza (10° di ritorno), domenica 2 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina 2-2, Capistrello-Civitella Roveto 4-0, Miglianico-San Salvo 2-0, Montorio-Avezzano 3-2, River Casale-Altinrocca 3-0, Rosetana-Francavilla 1-3, Torrese-Pineto 3-1, Vastese-Alba Adriatica 3-1, Virtus Cupello-San Nicolò 1-6

La classifica. San Nicolò 73, Avezzano 60, Torrese 52, Capistrello 49, Pineto 40, Vastese 40, Alba Adriatica 36, Miglianico 36, San Salvo 35, River Casale 30, Rosetana 29, Francavilla 29, Acqua&Sapone 28, Montorio 27, Vasto Marina 27, Virtus Cupello 25, Altinrocca 19, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Alba Adriatica-Torrese, Altinrocca-Vastese, Avezzano-River Casale, Civitella-Montorio, Francavilla-Capistrello, Pineto-Virtus Cupello, San Nicolò-Acqua&Sapone, San Salvo-Rosetana, Vasto Marina-Miglianico