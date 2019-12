"Oggi in molte città italiane, piccole o grandi, dove la tradizione è più radicata o dove l’evento viene organizzato per il semplice divertimento e intrattenimento dei bambini, c’è fermento per le sfilate dei carri allegorici. Anche a San Salvo, Casalbordino ed in qualche altro paese dell’entroterra vastese sono previste sfilate e spettacoli di piazza". Questa la riflessione di Lino Spadaccini, cultore ed amante delle tradizioni vastesi, pubblicata sul blog noivastesi.

L'autore ha voluto pubblicare una serie di foto dei carri del passato, alcune delle quali riproposte nella nostra fotogallery.

"L’ultima sfilata dei carri allegorici - spiega Spadaccini - risale al 2008. Queste immagini sono dedicate a tutti gli amanti del Carnevale e delle sfilate di carri allegorici, una sfilata virtuale attraverso le immagini delle ultime edizioni".

Riconoscibili i carri del quartiere Sant’Onofrio, Pagliarelli e del Gruppo San Lorenzo.

Qui tutte le immagini dei carri del passato.