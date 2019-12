A Silvi il Real Tigre coglie un importante pareggio per proseguire il cammino verso la salvezza. I padroni di casa passano in vantaggio al 15' con la rete di Antignani. Nella ripresa arriva il pareggio di Ferrazzo al 55'.

Il pareggio permette ai gialloneri di salire a 29 punti al quintultimo posto in classifica. Nel prossimo turno scontro diretto in casa contro il Fossacesia che oggi ha pareggiato 0-0 tra le mura amiche contro il Passo Cordone.

Campionato di Promozione ancora aperto per quanto riguarda la lotta al vertice, in questo turno si sfidavano le prime quattro della classse. Il Borrello perde 4-1 sul campo della Torrese, ma la Val Di Sangro non ne approfitta e pareggia in casa contro la Virtus Ortona. I sangrini restano al comando con un punto di vantaggio sulla squadra di Anzivino.

Vincono la Folgore Sambuceto 1-0 contro il Pacentro, il Castello 2000 contro il Castiglione Val Fino per 4-1, il Lauretum 1-0 contro la Valle Del Foro e a sorpesa il Pratola in casa 2-0 contro il Penne e abbandona così l'ultimo posto. Successo estreno per 3-2 del Moscufo a Guardiagrele.

I risultati della 26esima giornata di Promozione, girone B (9° di ritorno). Castello 2000-Castiglione Val Fino 4-1, Folgore Sambuceto-Pacentro 1-0, Fossacesia-Passo Cordone 0-0, Guardiagrele-Moscufo 2-3, Lauretum-Valle Del Foro 1-0, Pratola-Penne 2-0, Silvi-Real Tigre 1-1, Torrese-Borrello 4-1, Val Di Sangro-Virtus Ortona 1-1

La classifica. Val Di Sangro 58, Borrello 57, Torrese 53, Virtus Ortona 44, Folgore Sambuceto 41, Castiglione Val Fino 37, Castello 2000 37, Valle Del Foro 36, Passo Cordone 34, Silvi 34, Guardiagrele 31, Penne 31, Real Tigre 29, Moscufo 29, Fossacesia 27, Moscufo 28, Lauretum 26, Pratola 18, Pacentro 15

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Passo Cordone-Lauretum, Borrello-Castello 2000, Castiglione-Folgore Sambuceto, Moscufo-Pratola, Pacentro-Guardiagrele, Penne-Silvi, Real Tigre-Fossacesia, Valle Del Foro-Val Di Sangro, Virtus Ortona-Torrese