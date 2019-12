La partita Altinrocca-Vastese, in programma nel prossimo turno di campionato, domenica 9 marzo, sarà vietata ai tifosi della Vastese, i biglietti infatti non potranno essere venduti ai residenti nel Comune di Vasto.

Lo ha stabilito l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, per le criticità poste in essere dalla tifoseria di Vasto. L'Altinrocca ha fatto richiesta di anticipare la partita al sabato, tra le sedi designate potrebbe esserci anche il campo sportivo comunale di Cupello.

Dopo quella di Civitella Roveto domenica scorsa, dunque un'altra trasferta vietata per i tifosi biancorossi. La decisione è stata pubblicata sul sito della Questura di Chieti. La dirigenza della Vastese non ha ancora ricevuto alcuna informazione in merito.

L'osservatorio ha ritenuto l'incontro connotato da alto profilo di rischio e pertanto ha chiesto una valutazione al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, ai fini dell'individuazione di misure organizzative di rigore.

L'Altinrocca, società nata dalla fusione di Altino e Roccascalegna, non ha tifosi al seguito, a parte dirigenti, parenti e amici dei giocatori, disputa le gare interne in vari campi della zona per l'indisponibilità del proprio impianto sportivo. Possibile a questo punto che non sia l'ultima partita vietata ai tifosi della Vastese.