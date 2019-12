Via San Michele chiusa al traffico nel tratto compreso tra l'incrocio con via Torbuk e lo Stadio Aragona. È il provvedimento che si è reso necessario dopo la richiesta di sopralluogo inoltrata dall'amministratore condominiale del complesso Ciancaglini, Jacopo Marzocchetti, per preservare l'incolumità di residenti e passanti. Il palazzo era oggetto di lavori in seguito alla caduta di calcinacci avvenuta il 10 febbraio scorso e nel giorno successivo, in cui diverse autovetture erano state danneggiate. I lavori erano arrivati fino al quinto piano ma le previsioni meteo negative per questi giorni hanno consigliato prudenza. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i punti dove il rivestimento esterno dello stabile era più danneggiato. Per diversi minuti i calcinacci sono stati fatti cadere, mentre dalle attività situate al piano terra sono stati fatti uscire clienti e commercianti.

In via San Michele anche la Polizia Municipale di Vasto, che ha mantenuto la zona interdetta al passaggio durante le operazioni dei pompieri e ha provveduto a disporre la chiusura al traffico della strada. Lunedì prossimo riprenderanno i lavori, con l'arrivo di una piattaforma della ditta competente, così da poter mettere in sicurezza tutto lo stabile in tempi brevi.