Domenica 2 marzo appuntamento per ascoltare “La Štorie". Il canto di Carnevale 2014 di Fernando D’Annunzio, verrà eseguito dai Cantori di S. Antonio Abate, con i seguenti orari:

- Ore 11.15 circa c/o Chiesa S. Maria del Sabato Santo (dopo la messa delle 10,30);

- Ore 16.00 c/o Casa di Riposo S. Onofrio;

- Dalle 17.00 alle 18,00 nel centro storico (più esibizioni, da p.zza Rossetti a p.zza Pudente);

- Ore 18.15 circa c/o Chiesa di S. Antonio da Padova e diretta su TRSP;

- Ore 19.00 circa altro passaggio nel Centro Storico.

In seguito il gruppo si recherà presso la Casa Accoglienza "Manuela" in Via S. Lorenzo.

In occasione del ventennale del ciclo de “La Štorie” scritte da Fernando D’Annunzio, è stata pubblicata l’intera raccolta (dal 1995 al 2014) completa anche di ricerca storica e documentazione fotografica sul “Carnevale nell’antica tradizione vastese”, disponibile presso edicole e librerie di Vasto e presso il Circolo Socio Culturale "S. Antonio Abate".