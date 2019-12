Vertenza Cotir, Prc, Sel e Psi:

Un Consiglio comunale straordinario per affrontare il problema Cotir di Vasto, il consorzio per le tecniche irrigue della Regione Abruzzo i cui lavoratori sono senza stipendio da 14 mesi. La richiesta è stata formalizzata da Paola Cianci, capogruppo di Rifondazione comunista, insieme ai consiglieri comunali di Sel (Maurizio Vicoli e Mauro Del Piano) e del Psi (Gabriele Barisano e Giovanna Paolino).

Secondo l'esponente del Prc, è urgente affrontare l"a questione relativa al mancato pagamento degli stipendi dei lavoratori del Centro di Ricerca e di tutta una serie di inadempienze da parte del Governo Regionale. Quest’ultimo si esprime, da sempre, con poca chiarezza circa le prospettive future del suddetto Centro di Ricerca, confermando il disinteresse ad ogni azione finalizzata al rilancio del Consorzio, fondamentale per il nostro territorio, per la divulgazione e la sperimentazione delle tecniche irrigue e la scarsa sensibilità mostrata, in tutti questi anni di governo, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà, a volte anche estreme. Si auspica la partecipazione della politica a tutti i livelli".