Ritorna, in centro città, il Carnevale Salvanese, evento dalla lunga tradizione ma che sa rinnovarsi sempre. Quest'anno, martedì 4 marzo, dalle 15 alle 19 tutti i cittadini sono invitati in piazza Papa Giovanni XXIII e nelle strade adiacenti per salutare le gesta di "Re Carnevale". Ad animare il pomeriggio avremo "Gli Amici delle Tradizioni", che percorreranno le strade con il carro de "Lu marenare" e scene e canti collegati.

Nella piazza ci sarà lo staff del Dj Giuseppe Masciale, che proporrà musica, balli di gruppo e giochi popolari (corsa dei sacchi e tiro alla fune, con premi per i vincitori offerti da alcuni sponsor). Sarà presente anche la mascotte Peppa Pig.

"Nell'augurare un buon divertimento all'insegna dello scherzo e della beffa - si legge in una nota- , l'Amministrazione comunale raccomanda a tutti un comportamento rispettoso dell'incolumità delle persone e dell'integrità del patrimonio pubblico e privato".

In caso di pioggia gli eventi carnascialeschi si svolgeranno presso la palestra di via Verdi.