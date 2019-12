Il Comune di Vasto ha deciso di partecipare al bando regionale sul Bike Sharing scegliendo di farlo attraverso il Patto territoriale Trigno Sinello, convinto che l’Associazione dei Comuni può dare un valore aggiunto al servizio di mobilità. “L’interconnettività tra i territori è il motore pulsante del Bike Sharing – sottolinea il sindaco Luciano Lapenna – sia per un suo uso turistico che per la mobilità quotidiana. L’Amministrazione comunale ha scelto di collegare quasi tutta la città, dalle periferie, al centro, alla marina”.

Le stazioni di Bike Sharing, se il progetto otterrà il finanziamento, saranno 8 (ognuna con 10 biciclette a pedalata assistita per un totale di 80 biciclette. Le “stazioni” interesseranno il Terminal bus, il Centro storico, via Alessandrini/ G. Cesare, il quartiere Incoronata, Punta Penna, Vasto Marina (piazza Rodi e v.le Duca degli Abruzzi) e la Stazione ferroviaria Vasto San Salvo. Importane sarà il collegamento anche con la zona industriale di San Salvo (e la già citata Punta Penna) per permettere a molti lavoratori di sperimentare una mobilità nuova, ecologica ed economica.

“Reputo questa azione tra le più importanti per promuovere a Vasto la mobilità alternativa all’automobile – dichiara l’Assessore Marco Marra – si unirà alle possibili realizzazioni di percorsi ciclabili sulla viabilità tradizionale, alla creazione delle zone a 30 km/h – ancora al vaglio degli uffici tecnici – alla futura redazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile e alla rete di piste ciclabili già presenti e da realizzare, non ultima quella che presenteremo sabato 1 Marzo – ore 16.30 – a Palazzo D’Avalos con un convegno dedicato dal titolo “La Pista Ciclabile nella riserva di Punta Aderci”.

A San Salvo, nel territorio comunale saranno installate sette stazioni di ciclo posteggio per un totale di 50 biciclette a pedalata assistita e 10 biciclette normali. E’ il risultato dell’adesione del Comune di San Salvo al sistema di bike sharing a livello regionale nell’ambito della mobilità sostenibile. I sette punti di stazionamento saranno collocati in Piazza Arafat a San Salvo Marina, all’ingresso della Pilkington e della Denso nella zona industriale, in Piazza Alcide De Gasperi, in Piazza Papa Giovanni XXIII, alla Rotonda degli Aplini e nei pressi della pista di atletica “Mennea” in via Ripalta.

Lo scorso 24 febbraio, con la delibera di Giunta municipale n. 34, il Comune ha approvato la proposta progettuale, come ente capofila dell’Associazione di Comuni del comprensorio Trigno Sinello, per offrire ai cittadini un diverso concetto di mobilità e soprattutto più ambientale.

Per il sindaco Tiziana Magnacca "ciò che abbiamo approvato ci consente di essere inseriti in un discorso più organico e di integrazione tra le diverse realtà territoriali, valorizzando la nostre peculiarità ambientali e culturali, consentirà la riduzione dei flussi di traffico nei periodi di maggior affluenza turistica, ma soprattutto miglioreremo la qualità dell’aria oltre a favorire l’intermodalità tra i mezzi di trasporto".

"Mobilità sostenibile – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia – che consenta di poter utilizzare le biciclette in tutto il territorio comunale. La novità della nostra adesione al sistema di bike sharing regionale sarà quella di privilegiare anche i pendolari e quindi i lavoratori, che si devono recare in fabbrica o si devono poter muovere nella zona industriale".

Il Comune oltre a essere inserito nel progetto di complemento della pista ciclabile alla marina nell’ambito del “Bike to Coast” ha di recente approvato la realizzazione di un primo lotto della pista ciclabile dall’innesto della Statale 16 fino alla città utilizzando via Grasceta.