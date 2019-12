Ernesto Sciascia e Domenico Molino avanzano le loro candidature. Saranno loro, molto probabilmente, i candidati del Pd del Vastese alla carica di consigliere regionale. In vista delle elezioni di maggio e della campagna elettorale che si aprirà nelle prossime settimane, il Partito democratico ha riunito due giorni fa il coordinamento di zona.

Otto i consiglieri che verranno eletti in provincia di Chieti. Otto, dunque, i candidati di ogni partito o movimento politico.

La partita verso Palazzo dell'Emiciclo si gioca anche sulla distribuzione territoriale delle candidature. Lo dice Molino, secondo cui "i candidati del Pd nel Vastese devono essere due su otto. E' importante che non siano tre perché, in quel caso, faremmo male al partito e al territorio".

E sulla composizione delle liste aggiunge: "Le candidature vanno costruite, non si improvvisano". La sua, Molino l'aveva preannunciata da tempo e non pare intenzionato a fare un passo indietro.

Nella riunione, cui ha partecipato anche il segretario provinciale dei democratici, Chiara Zappalorto, a sorpresa il sindaco di Monteodorisio, Ernesto Sciascia, ha "avanzato la proposta di una mia candidatura al Consiglio regionale. Lavoro per il Pd e continuerò a farlo anche nel caso in cui questa mia richiesta non dovesse essere accolta. Non guardo a liste civiche o ad altri partiti".

La lista del Pd è, in parte, già fatta: di sicuro, per un seggio a Palazzo dell'Emiciclo correranno il segretario regionale del partito, Silvio Paolucci, il capogruppo consiliare Camillo D'Alessandro, che cercherà la rielezione, il renziano Alessandro Marzoli. In pista potrebbe tornare anche l'ex presidente della Provincia di Chieti, Tommaso Coletti.