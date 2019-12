Venerdì 28 febbraio 2014alle ore 18.00, presso la Casa della cultura - Porta della Terra, sarà presentato il saggio di Emilio Di Paolo "Canti popolari della Vallata del Trigno".

E' questo il terzo appuntamento degli "Incontri letterari" del "Premio Raffaele Artese - Città di Salvo", una manifestazione che sta suscitando interesse anche per la diversità delle proposte, che spaziano dalla narrativa, alla poesia, alla saggistica (cultura popolare nella valle del Trigno e arte orafa in Abruzzo).

Emilio Di Paolo è un autore di Castelguidone, da trent'anni a San Salvo, che ha pubblicato nel 2000 un pregevole "Dizionario dialettale dell'Alto Vastese", nel 2002 "Bo' Venga Maie", una raccolta di filastrocche, strofette, preghiere, giochi, nel 2005 "Padre Antonio Antonelli. Una vita per la chiesa italiana", e nel 2009 "La civiltà rurale dell'Alto Vastese attraverso i proverbi", che sono il frutto di una lunga "ricerca sul campo" (iniziata nel lontano 1972). Si tratta di opere legate tra loro da un interesse particolare per la cultura tradizionale del Basso Abruzzo, considerata come patrimonio culturale da salvare o almeno da non dimenticare in quanto sostrato fondamentale di una identità in rapido ed inevitabile mutamento.

La presentazione dell'ultimo libro, "Canti popolari della Vallata del Trigno" vedrà il coordinamento di Franca Potente, presidente della coop. sociale Cma, l'intervento del musicologo Luigi Di Tullio, direttore del Coro Polifonico Histonium, e la partecipazione del Coro Viva Voce di Lentella, diretto dal maestro Giuseppe Piccirilli che eseguirà alcuni canti.

Il Museo civico archeologico della Porta della Terra rimarrà, per l'occasione, aperto al pubblico per visite gratuite, anche guidate.