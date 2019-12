"Individuato il quarto componente del gruppo di ultrà vastesi che hanno bloccato e assalito il pullman dei giocatori ospiti dell’Avezzano Calcio, sottraendo le borse dei calciatori prima della partita". Lo comunica il Commissariato di Polizia di Vasto.

Dopo i primi due, un terzo tifoso era stato denunciato a piede libero. "Il giudice nella udienza direttissima di convalida degli arresti - si legge nel comunicato diffuso dalla Polizia - aveva condannato i due tifosi a 4 mesi di reclusione oltre alla pena accessoria di 5 anni di D.A.S.P.O. Per ben 5 anni non potranno accedere nei luoghi ove si svolgono tutte le manifestazioni calcistiche nonché a quelli interessati alla sosta, al transito e al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime".

"Identica sanzione accessoria - prosegue la nota del Commissariato - è stata emessa dal Questore di Chieti Dott. Filippo Barboso al terzo tifoso denunciato, G.B., di anni 26, non potrà recarsi allo stadio per i prossimi 5 anni. Il prosieguo delle indagini, direttamente seguite dal dirigente del Commissariato, ha permesso di individuare N.L.V., di anni 31, che risulta aver partecipato all’aggressione. Attraverso le immagini è chiaro che lo stesso ha avuto parte attiva all’assalto al pullman, pertanto sarà richiesta la medesima misura aggiuntiva della D.A.S.P.O. Sono in corso ulteriori accertamenti volti all’identificazione degli altri tifosi coinvolti".