E' tornato in libertà X.A., 24 anni, uno dei due albanesi arrestati il primo febbraio scorso dai carabinieri a San Salvo (leggi la notizia) con 50 chili di marijuana. Il Tribunale del riesame dell'Aquila ha, infatti, accolto la richiesta di remissione in libertà presentata dagli avvocati del giovane, Antonino Cerella e Fiorenzo Cieri.

Dinanzi ai magistrati del capoluogo, i difensori del 24enne hanno sostenuto la tesi della totale estraneità del loro assistito ai fatti contestatigli. Il giovane, all'arrivo dei militari, è risalito in macchina e si è dato alla fuga. Nell'auto dell'altro albanese arrestato, K.F. di 35 anni, gli investigatori hanno rinvenuto 50 chili di marijuana. Ma X.A. non è stato trovato in possesso di stupefacenti. Il Tribunale del riesame ha accolto la tesi difensiva, disponendo la scarcerazione del 24enne.