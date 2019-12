Il progetto europeo Step up for inclusion, organizzato a Vasto lo scorso gennaio dall'associazione Connect, ha permesso a 20 giovani provenienti da 9 Paesi europei di incontrarsi e formarsi come educatori. Durante i giorni trascorsi in città, oltre a vari laboratori, i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un video, Zombie's Inclusion, "per trasmette l'idea di inclusione in chiave diversa, usando gli zombie! Perchè è fondamentale per il progresso includere tutti i giovani, che siano ragazzi con poche opportunità o che siano solo ragazzi dormienti (vedi gli zombie)".

"Un ringraziamento speciale - aggiunge Luana Balzano, addetto stampa dell'associazione Connect- a tutti i ragazzi che hanno partecipato: Virginia Di Rocco, Grazia Melle, Delia Paulovici, Eugenia Cucu, Sergiy Pudich, Pavlo Kolotvin, Josip Brozovic, Davor Slisuric, Maka Zautashvili, Teimuraz Shamoian, Asya Movsisyan, Arman Pluzyan, Merve Kose, Murat Ilker Bildircin, Ana Viscun - Munteanu, Ana Bizgu, Rodrigo Martin, Abel Sanro; special guest Luana Paulovici. E soprattutto mille grazie a Sergiy Pudich che si è occupato del montaggio video con la sua associazione http://easyliving.com.ua/ ".

Connect su Facebook - email connectassociation@gmail.com