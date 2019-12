È un primo passo per migliorare la sicurezza sul tratto vastese della ss 16 sud. Questa mattina sono partiti i lavori di realizzazione di sette isole di traffico e attraversamento pedonale nel tratto della SS16 di Vasto marina compreso tra il Km 519+860 (altezza complesso Fortunato) e il Km 521+650 (altezza Hotel Perrozzi). A realizzare gli spartitraffico sarà la ditta Gmc Strade di Pescara, che dovrà consegnare i lavori entro il 21 marzo.

“I lavori in oggetto prevedono la costruzione di sette isole di traffico e attraversamento pedonale che andranno a limitare la velocità dei veicoli, impediranno la possibilità di effettuare sorpassi sul tratto oggetto dei lavori e garantiranno l’attraversamento pedonale in massima sicurezza – sottolinea il sindaco Luciano Lapenna – a tutti i turisti, gli abitanti e i residenti della zona. Inoltre, saranno realizzate e istituite segnaletiche stradali complementari alle isole di traffico per garantire maggiore sicurezza stradale. L’amministrazione comunale – continua Lapenna – lavora per garantire sempre maggiori servizi ai cittadini residenti oltre che ai numerosi turisti che sceglieranno Vasto come meta delle loro vacanze”.

In qualche punto, come quello dove è stato realizzato questa mattina il primo spartitraffico, sarà necessario provvedere alla realizzazione di un marciapiedi, per evitare che i pedoni, una volta attraversata la strada, si trovino a dover camminare lungo la ss16 senza sicurezza, così come sarà importante illuminare in maniera adeguata i punti di attraversamento.