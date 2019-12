Nicolangelo Di Fabio continua a respirare l'arira della nazionale maggiore. Il giovane nuotatore cupellese, tesserato per il Team Lombardia ed allenato dal tecnico vastese Domenico D'Adamo, è stato chiamato a partecipare allla 15ª edizione del meeting di Lione che si svolgerà nella città francese nei giorni 1 e 2 marzo. Accompagnati dai tecnici Bolognani e Mencarelli, oltre a Di Fabio ci saranno Matteo Rivolta, Michele Santucci, Luca Dotto ed Alice Mizzau.

Un team di primo livello, quindi, con Di Fabio che trarrà sicuramente benefici dal condividere la competizione con atleti più esperti di lui e presenze fisse in azzurro. Per lui in programma le gare dei 100, 200 e 400 stile libero.

Lo scorso gennaio Di Fabio e l'allenatore D'Adamo erano stati ad Ostia, nel raduno della nazionale nell'ambito del progetto "Destinazione Rio", che vede coinvolti i migliori giovani italiani in vista delle prossime Olimpiadi brasiliane.