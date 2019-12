È di tre feriti il bilancio del violento scontro frontale avvenuto attorno alle 23 in corso Mazzini. Coinvolte due autovetture, una Fiat Marea Sw, alla cui guida c'era un uomo di San Buono e una Smart con due giovani a bordo. La Marea stava percorrendo corso Mazzini a velocità sostenuta e con le frecce d'emergenza accese, poichè l'uomo si stava recando presso il Pronto Soccorso del San Pio da Pietrelcina visto che non si era sentito bene. Il guidatore della Smart, proveniente da nord, stava effettuando la svolta in via Santa Lucia, quando ha visto sopraggiungere la Fiat.

Nonostante tutti e due i guidatori abbiano tentato la frenata disperata, l'impatto è stato molto violento, tanto che la Marea si è impennata ricadendo poi sul cordolo del marciapiede, dopo aver travolto un cartello stradale. A qualche metro di distanza, sotto il cavalcavia del viadotto Histonium, c'era una pattuglia dei carabinieri di Vasto, impegnata in un servizio di controllo. Hanno assistito all'incredibile incidente e subito hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, trasferiti poi in ospedale.

Durante le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli il traffico su corso Mazzini è rimasto bloccato. Fortunatamente al momento dell'incidente, con le vetture ormai senza controllo, non c'erano altri mezzi o pedoni di passaggio, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Dopo diversi minuti, l'intervento dei due carroattrezzi e della ditta per la pulizia della strada, la situazione è tornata alla normalità.