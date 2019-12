Un anno e quattro mesi di reclusione, con la remissione in libertà. Questa la sentenza del giudice del Tribunale di Vasto, Anna Rosa Capuozzo, per il 60enne di Vasto, M.P., arrestato lo scorso 30 novembre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini dei carabinieri avevano evidenziato come nel bar da lui gestito nei pressi dell'ospedale vi fosse lo spaccio di droga, che veniva occultata con un metodo da lui ideato, all'interno delle bottigliette dei succhi di frutta, poi nascoste in un'intercapedine del muro. Questa mattina si è tenuto il processo con il rito abbreviato, così come richiesto dal difensore dell'uomo, l'avvocato Giovanni Cerella.