Scambio di favori tra Vastese e Vasto Marina: la squadra di Stivaletta scatenata travolge 5-1 il San Salvo secondo in classifica e permette alla prima della classe, che vince in trasferta 4-0 a Casalincontrada, di portarsi a 11 punti di vantaggio sui biancazzurri a 6 giornate della fine. La capolista, ormai lanciata verso la terza vittoria del girone B del campionato Juniores d'Elite, ricambia fermando il River Casale e permettendo ai cugini di ridurre ad un punto la distanza che li separa dal quarto posto. Si ferma invece, dopo 11 risultati utili consecutivi, la serie positiva della Virtus Cupello che a Castiglione Val Fino perde 2-1, ma resta al terzo posto, a -13 dal Vasto Marina e -2 dal San Salvo.

Vastese-San Salvo 5-1. Una Vastese in palla batte uno spento San Salvo. I ragazzi biancorossi passano in vantaggio al 14' grazie ad un calcio di punizione dalla distanza di Piccinini che finisce in porta. Due minuti dopo l'esterno vastese ci riprova più o meno dalla stessa posizione, Marinelli para.

Al 34' i padroni di casa raddoppiano, Balzano serve in avanti Di Croce che entra in area in velocità e firma la rete del 2-0. Al 36' Balzano ha l'opportunità di chiudere i conti, ma il suo diagonale si perde sul fondo. L'attaccante si rifà al 38' quando per una trattenuta di D'Aulerio su Di Croce il direttore di gara concede il rigore, batte Balzano ed è 3-0. Si tratta del primo penalty a favore da inizio campionato.

I biancazzurri sembrano storditi, complice anche un calo fisico e provano a reagire con maggiore convinzione, al 40' la punizione di Alberico si infrange sulla barriera, al 42' Di Pietro batte un calcio piazzato, Ferrante ci arriva di testa ma manda alto. Un minuto dopo gli ospiti accorciano le distanze, Ferrante riceve in area e di piatto supera Schiavone.

Ad inizio ripresa mister Di Nardo mette subito dentro Cirese e Di Virgilio per Nicodemo e Della Penna, la partita potrebbe riaprirsi, ma passano appena dieci minuti e Piccinini, ancora su punizione e ancora di sinistro, sigla il 4-1. A questo punto la Vastese è padrona del campo e dilaga, al 59' Balzano se ne va da solo dalla propria metà campo verso la porta avversaria in contropiede, evita di servire Di Croce in fuorigioco, si ritrova a tu per tu con Marinelli e segna la quinta rete biancorossa.

Nel quarto dei cinque minuti di recupero viene espulso Forte con un rosso diretto per un fallo di reazione. Festeggia la Vastese la decima vittoria stagionale, la squadra di Stivaletta è ora quinta a 35 punti, uno solo di distanza dal River Casale e nel prossimo turno andrà a fare visita al Castiglione Val Fino che ha superato 2-1 la Virtus Cupello. Il San Salvo, che ospiterà il Miglianico, incassa la sesta sconfitta nel torneo e si allontana dalla vetta ora distante 11 punti, ma deve vedersi anche alle spalle, il Cupello resta staccato di due lunghezze.

Tabellino

Vastese-San Salvo 5-1 (3-1)

Marcatori: 14' Piccinini (Vastese), 34' Di Croce (Vastese), 38' Balzano (Vastese) rigore, 43' Ferrante (San Salvo), 54' Piccinini (Vastese), 59' Balzano (Vastese)

Vastese: Schiavone, Di Santo (78' Cinalli), Tricase, Forte, Marinelli, Savino, Balzano, Piccinini (71' Farhiti), Finamore A., Fabrizio, Di Croce (76' Piras). A disposizione Lafshai, D'Adamo G. Allenatore Michele Stivaletta

San Salvo: Marinelli, Tamburrino (61' Maiello), Alberico, Di Pietro, Pollutri (61' Antenucci), D'Aulerio, Larivera, Nicodemo (46' Cirese), Della Penna (46' Di Virgilio), Ferrante (63' D'Adamio), Sessa. A disposizione Raspa, Monaco. Allenatore Vincenzo Di Nardo

Arbitro: Luca Di Monteodorisio di Vasto

Ammoniti: Alberico (San Salvo), Pollutri (San Salvo), D'Aulerio (San Salvo)

Espulso: Forte (Vastese) al 94'

River Casale-Vasto Marina 0-4. I vastesi, miglior attacco e difesa di entrambi i gironi del campionato (62 fatti e 17 subiti), vincono la ventesima partita contro la quarta in classifica, approfittano dello stop del San Salvo e vanno a +11 di vantaggio sui biancazzurri e +13 sulla Virtus Cupello. Ormai è quasi impossibile che il Vasto Marina non vinca il terzo campionato juniores d'Elite consecutivo.

La squadra di Maccione chiude i conti già nel primo tempo con D'Ottavio e Stivaletta, nella ripresa vanno a segno Riella e Monachetti. Nel prossimo turno in casa sfida contro la Torre Alex Cepagatti, ma ora si potranno dosare le forze per dare priorità alla salvezza della prima squadra e alle successive fasi del torneo, regionale e nazionale.

Castiglione Val Fino-Cupello 2-1. Si ferma dopo 11 risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 4 pareggi, la serie positiva della Virtus Cupello su un campo ormai noto per le sue condizioni non certo adatte a giocare a calcio. I ragazzi di mister Di Martino vanno sotto di due gol entrambi arrivati su calci piazzati, il primo su punizione, il secondo in mischia su calcio d'angolo. A segno per i rossoblu D'Ascenzo che da circa una ventina di metri lascia partire un bolide imprendibile.

La Virtus ha alcune occasioni per pareggiare, tra le quali una nel finale con Fizzani, ma non riesce a riequilibrare il match. Il Cupello perde la quarta partita in campionato, resta al terzo posto a 38 punti e nel prossimo turno in casa contro il River Casale superato 4-0 tra le mura amiche dal Vasto Marina.





I risultati della 20esima giornata (8° di ritorno) del campionato Juniores d'Elite, girone B. Castiglione Val Fino-Virtus Cupello 2-1, Folgore Sambuceto-Francavilla 1-0, Il Delfino Flacco Porto-Valle Del Foro 2-1, Miglianico-Acqua&Sapone 3-2, River Casale-Vasto Marina 0-4, Torre Alex Cepagatti-San Vito 83 4-2, Vastese-San Salvo 5-1

La classifica. Vasto Marina 51, San Salvo 40, Virtus Cupello 38, River Casale 35, Vastese 34, Miglianico 30, Folgore Sambuceto 26, Acqua&Sapone 25, Il Delfino Flacco Porto 25, Castiglione Val Fino 25, Francavilla 21, Torre Alex Cepagatti 21, Valle Del Foro 16, San Vito 8

Il prossimo turno, lunedì 3 marzo, ore 15.00. Castiglione Val Fino-Vastese, Francavilla-Acqua&Sapone, San Salvo-Miglianico, San Vito 83-Il Delfino Flacco Porto, Valle Del Foro-Folgore Sambuceto, Vasto Marina-Torre Alex Cepagatti, Virtus Cupello-River Casale