Un nuovo servizio è stato attivato dal Gruppo Comunale di Vasto. Dopo gli ottimi riscontri della raccolta di pneumatici abbandonati, con più di 250 gomme recuperate e smaltite, è stata sottoscritta ieri la convenzione con La Gamma Batterie, ditta che opera nella zona industriale di San Salvo, per lo smaltimento delle batterie di auto. Anche questa tipologia di rifiuto speciale si trova sempre più spesso abbandonata nel territorio cittadino. E, come nel caso degli pneumatici, occorre passare attraverso ditte specializzate per il corretto smaltimento, trattandosi di rifiuti speciali.

"Ieri abbiamo recuperato già le prime batterie - commenta Eustachio Frangione -. E ricordiamo a tutti i cittadini che possono contattarci al numero 0873.301376 per segnalarci la presenza di gomme o batterie abbandonate o per venirle a consegnare presso la nostra sede. Grazie alla convenzione con La Gamma il nostro gruppo potrà dare un ulteriore contributo per la pulizia della città".