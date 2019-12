Allievi Regionali, Acqua&Sapone-Bacigalupo 1-1. Punto prezioso per gli allievi regionali della Bacigalupo che pareggiano per 1-1 a Montesilvano, sull´ostico campo dell´Acqua e Sapone.

Ottima partenza dei padroni di casa che si portano in vantaggio a metà primo tempo con un gol di D'Alessandro. Nella ripresa i vastesi riescono a pareggiare a un quarto d´ora dalla fine: l´arbitro concede un calcio di rigore per un fallo su Benvenga, dal dischetto si presenta Ciccotosto che non sbaglia e segna la rete del definitivo 1-1. Buon punto per la squadra di mister Maurizio Baiocco che sale a quota 8 e ottiene il terzo risultato utile consecutivo; nel prossimo turno gli allievi regionali della Bacigalupo ospiteranno il Francavilla.

Tabellino

Acqua&sapone-Bacigalupo 1-1 (1-0)

Reti: 20´ D´Alessandro (AES), 65´ Ciccotosto su rigore (B)

Bacigalupo: Canosa, Carriero, Vicoli, Ranalli, Frangione, Tracchia, Benvenga, Ciccotosto (Carulli), Natarelli (Di Virgilio), Fiore, Cozzolino (Ciccarone). All. Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-Delfini Biancazzurri 0-3. Netto e meritato successo dei Delfini Biancazzurri che battono i giovanissimi regionali della Bacigalupo: finisce 3-0 per i pescaresi una gara mai in discussione che ha visto, soprattutto nel primo tempo, una sola squadra in campo.

La partita si apre con gli ospiti subito in avanti: i vastesi, in grande difficoltà, non riescono a uscire dalla propria trequarti. I Delfini Biancazzurri, dopo aver sfiorato il vantaggio in un paio di circostanze, segnano tre reti negli ultimi 5 minuti del primo tempo con Pompetti, Pomante e Mastrippolito; la Bacigalupo recrimina su due gol ospiti (il secondo e il terzo) che sono partiti da azioni probabilmente irregolari, ma la sostanza non cambia.

Nella ripresa la squadra di mister Massimo Baiocco prova a reagire: il 3-0 subito nel primo tempo è però una montagna troppo difficile da scalare e la partita è ormai compromessa. Dopo la sofferta vittoria di giovedì nel durissimo recupero contro Il Delfino Flacco, i vastesi forse hanno accusato un po´ di stanchezza soprattutto sul piano mentale, come dimostra il brutto primo tempo di oggi, affrontato senza la necessaria concentrazione. Si ferma a tre vittorie consecutive quindi la serie positiva della Bacigalupo che nel prossimo turno farà visita al Poggio degli Ulivi: servirà una grande prova per fare l´impresa e uscire indenni dal campo della capolista, la speranza è che le tre sberle prese oggi possano essere utili per tornare con i piedi per terra e per affrontare le prossime gare con la giusta umiltà e con la giusta attenzione.

Tabellino

Bacigalupo-Delfini Biancazzurri 0-3 (0-3)

Reti: 30´ Pompetti (DB), 33´ Pomante (DB), 35´ Mastrippolito (DB)

Bacigalupo: Di Guilmi, Carulli (Pietrocola), Ciancaglini, Di Lorenzo (Ciccotosto), Sarchione, Maccione, Fosco (Irace), Di Virgilio, Piccirilli (De Rosa), Liberatore, Galiè (Antonino). All. Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Si è giocata la 7° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Tanti risultati inaspettati in questo weekend: la R.C. Angolana perde in casa con la D´Annunzio Marina ma resta da sola in vetta, la Giovanile Chieti infatti non va oltre il 2-2 a Celano e fallisce il sorpasso ai nerazzurri. Ne approfitta il Poggio degli Ulivi che espugna Loreto Aprutino e aggancia al secondo posto la Giovanile Chieti, la Marsica invece viene sconfitta dal River Casale e perde probabilmente l´ultimo treno per rientrare in corsa per il titolo; chiude il quadro del 7° turno il pirotecnico 4-3 con cui il Cologna piega l´Amiternina.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 16, Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi 15, Marsica 10, Cologna 8, Amiternina, D'Annunzio Marina, Lauretum e River Casale 7, Celano 6

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Rinviata per lutto Virtus Vasto-Sant´Anna, tra le gare giocate larghi successi per il Francavilla e per la Caldora che rifilano 5 reti al Manoppello Arabona e al San Salvo, sorride anche la Spal Lanciano (2-1 sulla Virtus Cupello), mentre termina in parità Acqua e Sapone-Bacigalupo.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Francavilla 16, Virtus Vasto** 15, Caldora 14, Spal Lanciano* 9, Bacigalupo** 8, Acqua e Sapone 7, San Salvo* e Virtus Cupello** 6, Miglianico* 4, Manoppello Arabona* 3, Sant'Anna* 2 (*=una partita in meno, **=due partite in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. Goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 5 reti al Celano e resta a +2 sulla R.C. Angolana, corsara per 2-1 a Pineto; passi falsi per l´Olympia Cedas, fermata sull´1-1 dal Penne, e per la Bacigalupo, battuta dai Delfini Biancazzurri, mentre è stata rinviata per lutto Il Delfino Flacco-Virtus Vasto.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 18, R.C. Angolana 16, Olympia Cedas 13, Bacigalupo 12, Pineto 10, Delfini Biancazzurri e Penne 9, Il Delfino Flacco* 5, Virtus Vasto* 3, Celano 1 (*=una partita in meno)

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Regna l´equilibrio nelle prime posizioni: questa settimana è la Giovanile Chieti che, appena prima del turno di riposo, balza in testa piegando di misura la Caldora, alle sue spalle però non mollano il Fossacesia (12-0 sulla Virtus Cupello) e il Francavilla (2-0 sulla Fater Angelini), così come sembrano molto agguerrite la D´Annunzio Marina e il River Casale che si dividono la posta in palio pareggiando per 1-1. Chiude il quadro del 7° turno l'importante scontro salvezza, terminato sul 2-2, tra San Salvo e Lauretum.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti 15, Fossacesia 14, D'Annunzio Marina* 13, Caldora* 12, Francavilla* e River Casale 11, Fater Angelini 7, Quattro Colli* e San Salvo* 5, Lauretum* 4, Virtus Cupello* 0

(*=una partita in meno)

Loris Napoletano