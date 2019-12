Sono stati svegliati dalla fiamme i residenti del complesso residenziale di via Cardone, a due passi dall'ipermercato Centro del Vasto. Poco dopo l'1 di questa notte, per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Vasto, una Lancia Y, di proprietà di una giovane vastese, è stata avvolta dalle fiamme nella parte anteriore. Ad accorgersi di quanto stava avvenendo sono stati gli abitanti delle case più vicine. Qualcuno è sceso in strada con secchi d'acqua per cercare di spegnere le fiamme che si stavano propagando a tutta la vettura.

Sul posto i Vigili del fuoco della caserma di via Madonna dell'Asilo, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la vettura. Fortunatamente le fiamme non hanno attaccato le due auto che erano parcheggiate davanti e dietro la Y. Sul posto una pattuglia del Nor dei carabinieri, che ha effettuati i rilievi e ascoltato i presenti. Ci sono forti sospetti che si possa essere trattato di un episodio doloso. Le indagini dei carabinieri dovranno far luce sull'accaduto.