La Virtus Cupello C5 conquista un'importante vittoria sul sintetico di Atessa e si riaffaccia in zona playoff del campionato di serie C2 di calcio a 5. Sfida complicata per i rossoblu viste le assenze degli squalificati Sputore e Cocchini e di D'Ercole febbricitante. Tra i pali va il presidente Luigi Meninni, che sarà tra i protagonisti assoluti della giornata.

Nel primo tempo è subito la Virtus a passare in vantaggio con la rete di Alessio Perazzoli. Poi ci pensa bomber Sante Mileno, sempre più leader della classifica marcatori del torneo, a segnare la doppietta che manda le squadre negli spogliatoi con il risultato di 3-0.

La seconda frazione di gioco si apre ancora con una rete di Mileno. I padroni di casa di fanno coraggio e trovano la rete che riduce il distacco. La formazione di mister Giampaolo Porfirio mette il risultato in cassaforte con le reti e, ancora una volta, di Mileno. Il Real Atessa ci prova sfruttando la carta del portiere di movimento. I risultati migliori li coglie però la Virtus Cupello che manda in gol Perazzoli, Mileno e addirittura Meninni direttamente dalla propria porta. In mezzo a queste reti anche due marcature dei padroni di casa per il definitivo 9-3 in favore della compagine cupellese.

Sabato prossimo la Virtus Cupello osserverà il turno di riposo previsto dal calendario. Si tornerà in campo sabato 8 marzo, quando al Palasport Comunale di via De Gasperi a Cupello arriverà il Delfino Francavilla, attuale capolista insieme al Casalbordino.

La 20ª giornata: Fossacesia-Atletico Lanciano 3-3; Casalbordino - Città di Penne 4-3; Pino Di Matteo-Tombesi Ortona 7-4; Real Atessa - Virtus Cupello 3-9; Phoenix Ortona - Virtus Majna 1-7; Integra Sport Chieti-Delfino Francavilla 2-6; Riposo: Real Guardiagrele

La classifica: 42 Delfino Francavilla, Casalbordino; 33 Atletico Lanciano; 31 Virtus Cupello, Real Guardiagrele; 30 Città di Penne, Pino Di Matteo; 26 Integra Sport Chieti; 22 Virtus Majna; 18 Fossacesia; 15 Real Atessa; 14 Tombesi Ortona; 4 Phoenix Ortona