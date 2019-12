Tre gol nel primo tempo, due nella ripresa per continuare a veleggiare in testa alla classifica del campionato di serie C. L'Audax Palmoli conquista il derby con la Pro Vasto femminile, facendo il bis di quanto accaduto nel girone d'andata, quando la vittoria arrivò con il risultato di 3-1. La squadra allenata da Nello Mazzatenta non riesce a proseguire nella striscia vincente e vede allontanarsi il gruppo di vertice del campionato. Al contrario l'Audax sale in vetta in solitaria, poichè la vittoria del Pescara contro il Chieti non porta punti in classifica. La formazione in maglia gialla fa tutto bene sin dalle prime battute, anche se la Pro Vasto ci mette molto del suo per complicarsi la vita. È così già in occasione del primo gol della formazione ospite. Dopo una bella parata di Vitelli in uscita la retroguardia biancorossa si addormenta e lascia che Di Ninni segni la rete del vantaggio.

Le padrone di casa provano a reagire, ma trovano la difesa schierata da Nicola Di Santo sempre molto attenta e pronta a rilanciare l'azione. Così al 27', dopo una bella azione sulla fascia destra, la palla arriva a Marino che, nel cuore dell'area, mette in rete. Mister Mazzatenta prova ad invertire Di Francesco e Cravero, con quest'ultima sempre molto propositiva, anche se la manovra della formazione di casa si spegne sempre a ridosso dell'area avversaria. Ma, nel finale di primo tempo, arriva la terza marcatura dell'Audax firmata da Pelliccia sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella ripresa la Pro Vasto cerca di accorciare le distanze, ma sono le ospiti a trovare altri due gol, con Di Ninni e Pelliccia che siglano le loro personali doppiette. Finisce 5-0, con la gioia del Palmoli per la vittoria di un derby sempre molto sentito e per il primato in classifica. Alla Pro Vasto resta l'amarezza per un risultato che punisce oltremisura l'impegno messo in campo da Tumini e compagne. L'obiettivo ora è quello di non demoralizzarsi in vista del prossimo impegno in campionato a Pizzoli. L'Audax avrà un impegno certamente più agevole, ricevendo la visita del fanalino di coda del campionato Femminile L'Aquila.