La creatività non manca di certo ad Andrea Colonna e Fabio Ferruccio, i componenti del duo Disco Socks, che ha appena sfornato un nuovo videoclip dal titolo Jasmine. La ricetta è uguale alle altre loro creazioni: autoproduzione sia del brano che del video, ma effetto assicurato. Questa volta i due giovani musicisti vastesi hanno scelto un originale punto di vista, con le riprese in "soggettiva" dalla paletta di una chitarra elettrica. Il ritmo del brano è accattivante, le scene di cui Colonna e Ferruccio sono protagonisti, anche. Non manca qualche divertente passo di danza, con tanto di moonwalk alla Michale Jackson, così come si vedono diversi luoghi della città. E sono già tanti gli apprezzamenti ottenuti dai Disco Socks in questi primi giorni di pubblicazione di Jasmine su Youtube.