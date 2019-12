La BCC San Gabriele dura appena un set contro la Pallavolo Teatina, diretta concorrente per l'accesso nei playoff di serie C. La formazione allenata da Ettore Marcovecchio gioca alla perfezione il primo set, vinto lasciando le avversarie a 11. Sembrava il preludio per una facile vittoria e invece, ancora una volta, alle prime difficoltà le vastesi si sono sciolte come neve al sole. Il crollo è di quelli che fanno male, con le teatine che prendono coraggio minuto dopo minuto e alla fine riescono a tornare a casa con il bottino pieno.

Alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele finisce 3-1 per le ospiti (11-25/25-22/25-17/25-8), nell'ennesima gara stagionale su cui c'è tanto da recriminare. Le ospiti, dopo un inizio choc, hanno approfittato degli errori delle vastesi e, dopo aver sistemato difesa e ricezione che nel primo parziale non erano state all'altezza, sono riuscite ad imporre il loro gioco.

"Ora la corsa per i playoff è davvero dura - ha commentato Marcovecchio -. Se vogliamo centrare i playoff dovremo cambiare atteggiamento nei momenti di difficoltà altrimenti ci sarà poco da fare nelle prossime due partite, la prima in casa con il Campobasso, altra diretta concorrente, e la seconda in casa della temibile Orsogna".