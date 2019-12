L'episodio ha ancora i contorni poco definiti ma saranno le indagini delle forze dell'ordine a far luce su quanto avvenuto oggi, nella tarda, mattinata, in corso Garibaldi a San Salvo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un parrucchiere di San Salvo, la cui attività si trova nel corso cittadino, era nel suo negozio quando è entrato un venditore abusivo straniero. Probabilmente il non interesse del barbiere per la merce venduta dallo straniero ha fatto nascere una discussione, seguita dall'aggressione fisica ai suoi danni. Pare che il coiffeur sia stato colpito con un oggetto affilato presente nel salone.

Qualche istante dopo lo straniero è stato visto correre via lungo corso Garibaldi, mentre il barbiere, dolorante, ha chiesto soccorso chiamando il comandate della Polizia Municipale, Saverio Di Fiore, il quale a sua volta ha allertato le pattuglie di vigili e carabinieri. Il giovane è stato soccorso e accompagnato al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Fortunatamente le conseguenze dell'aggressione non sono gravi. Le forze dell'ordine hanno perlustrato la zona e il resto della città alla ricerca del fuggitivo.