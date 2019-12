Le affermazioni di Ivo Menna "già di per sé lesive dell’onore e della professione esercitata con titolo e continuità dal Maestro Piccinino, sono da ritenersi ancora più gravi in quanto lo stesso Maestro Piccinino non è stato minimamente interessato all’evento del Concerto di Capodanno 2013 né a quello del 2012, non ha partecipato agli stessi né ha svolto alcun ruolo essendo estraneo all’intera vicenda". Lo afferma in una nota l'avvocato Antonio Di Biase, smentendo quanto affermato da Menna in un comunicato polemico sulla gestione del settore Cultura del Comune di Vasto.

"Maestro Piccinino Giuseppe in quanto lo indica come ‘...tale Piccinino di Ortona …’ e ‘…musicista improvvisatosi direttore d’orchestra…’ attribuendo allo stesso ‘legami ed intrecci’ con il sig. Bellafronte in riferimento ad ‘..uno scandalo che si ripete quest’anno 2013 per il Concerto di Capodanno ( determina n.16 del 16/12/2013) pagato circa €.10.000,00 con una orchestra sinfonica straniera il cui reale costo non supera €.3.500,00’, facendo intendere come l’evento costituito dal concerto si sia realizzato grazie a legami ed intrecci intervenuti tra il Maestro Piccinino e il sig. Bellafronte, ed ancora come detto evento sia stato realizzato con un costo di €.10.000,00 a carico del Comune a fronte di un costo reale di €.3.500,00 e come infine il Maestro Piccinino, apostrofato come ‘…tale Piccinino di Ortona…’ sia un ‘...musicista improvvisatosi direttore di orchestra…’ screditando così pesantemente con tali affermazioni le reali qualità di esso mio cliente e facendo apparire come usurpatore di professionalità che non gli appartengono.

