Il Vasto Marina non coglie la seconda vittoria consecutiva dopo quella di domenica scorsa contro la Rosetana. All'Aragona vince il Capistrello 1-0 grazie alla rete realizzata su calcio di rigore da Pendenza al 78'. La squadra di Precali, che avrebbe potuto ottenere almeno un punto per quanto fatto vedere in campo, incassa la decima sconfitta stagionale e resta invischiata nella lotta per non retrocedere, non approfittando dei risultati delle dirette concorrenti.

La partita. Il Vasto Marina ospita all’Aragona il Capistrello quarto in classifica reduce dalla sconfitta interna contro il San Salvo. I vastesi hanno vinto a Roseto degli Abruzzi dopo cinque gare senza successi e per la prima volta in stagione sono usciti dalla zona play-out, oggi cercano il secondo successo consecutivo. Non ci sono gli squalificati Benedetto e Stivaletta, rientrano Giuliano, schierato centrale in difesa, e Spagnuolo. Il giovane Marinelli debutta dal primo minuto al posto di Veron infortunato. Assenti nel Capistrello Ciccarelli, Morelli, Edoardo e Luca De Meis.

Al 1' Vasto Marina subito in avanti con Cesario che riceve in area dalla sinistra da Stango, l'attaccante tira ma il suo diagonale esce fuori di poco. Al 12’ D’Alessandro serve Spagnuolo che ci prova dal limite, la sfera si perde sul fondo. Sugli sviluppi del calcio d’angolo la palla arriva dalle parti di Riella che con una parabola impegna Fanti, poi al 16’ Stango dalla distanza con una conclusione insidiosa sorprende il portiere avversario che mette in angolo.

Al 18’ Capistrello vicino al gol con Miccichè che in area da posizione ravvicinata manda fuori di destro, al 20’ Marangon tira centralmente, quattro minuti dopo è di nuovo Miccichè a farsi vedere in avanti, questa volta si incunea dalla sinistra, entra in area, Antenucci chiude lo specchio.

La ripresa inizia con i padroni di casa che al 47' chiedono un rigore per un fallo di Marangon su Riella, ma Ferrone di Pescara non è dello stesso parere. Al 52' D’Alessandro sulla fascia vede indietro Marinelli che mette in mezzo, Cesario e Manno non riescono a intercettare.

Al 67’ è Spagnuolo a calciare da fuori area, Fanti non trattiene, ma Tramontana non ci arriva. Al 77’ il Capistrello passa in vantaggio, il capitano del Vasto Marina commette fallo al limite dell'area su Di Virgilio, l'arbitro assegna il rigore, batte Pendenza che insacca.

Nonostante il forcing finale, i vastesi non riescono a segnare e vengono puniti da una disattenzione che si poteva evitare. Grande la delusione in gruppo per l'occasione sprecata. Con una vittoria si sarebbe allontanata, forse definitivamente la zona play-out.

Nel prossimo turno il Vasto Marina giocherà in trasferta a Montesilvano contro l'Acqua&Sapone che oggi ha pareggiato 1-1 in casa contro il Miglianico.

Tabellino

Vasto Marina-Capistrello 0-1 (0-0)

Marcatori: 78’ Pendenza (Capistrello) rigore

Vasto Marina: Antenucci, D’Alessandro, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Giuliano, Riella (65’ Tramontana), Marinelli (75’ Monachetti), Cesario (96’ D’Ottavio), Stango, Manno. A disposizione Gaspari, Iammarino, Labrozzi, Carulli. Allenatore Precali

Capistrello: Fanti, Di Gioacchino, Valente, Nettis, Di Risio (55’ Di Virgilio), Vernile, Basile, Di Gaetano (94’ Lusi), Pendenza, Marangon, Miccichè (69’ Bisegna). A disposizione Morgante, D’Orazio, Venditti, Mancini. Allenatore Scatena

Arbitro: Mauro Ferrone di Pescara (Luca Marrone e Andrea Del Pinto de L’Aquila)

Ammoniti: Marinelli (Vasto Marina), Stango (Vasto Marina), Di Virgilio (Capistrello), Spagnuolo (Vasto Marina)

Il programma della 26esima giornata di Eccellenza (9° di ritorno), domenica 23 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Miglianico 1-1, Alba Adriatica-Virtus Cupello 1-0, Altinrocca-Pineto 2-2, Avezzano-Torrese 2-2, Civitella Roveto-Vastese 0-1, Francavilla-River Casale 3-1, San Nicolò-Rosetana 5-1, San Salvo-Montorio 2-2, Vasto Marina-Capistrello 0-1

La classifica. San Nicolò 70, Avezzano* 57, Torrese 49, Capistrello 46, Pineto 40, Vastese 37, Alba Adriatica* 36, San Salvo 35, Miglianico 33, Rosetana 29, River Casale e Acqua&Sapone 27, Vasto Marina e Francavilla 26, Virtus Cupello 25, Montorio 24, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina, Capistrello-Civitella Roveto, Miglianico-San Salvo, Montorio-Avezzano, River Casale-Altinrocca, Rosetana-Francavilla, Tornese-Pineto, Vastese-Alba Adriatica, Virtus Cupello-San Nicolò