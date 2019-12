San Salvo-Montorio 2-2. Finisce con un pareggio per 2-2 la gara di Eccellenza tra San Salvo e Montorio 88. I locali recriminano contro il direttore di gara autore di alcune decisioni molto discutibili soprattutto nella seconda frazione. Nei locali è pesante l’assenza del bomber Marinelli che Gallicchio sostituisce con Antenucci.

Il ritmo della partita al “Bucci” è blando e la prima azione degna di nota arriva solo al 16’ quando Cappelletti salta due uomini sulla destra ma il suo cross viene respinto dalla difesa. Al 28’ ancora Cappelletti serve Antenucci in area che manca il tocco con il pallone e salva gli ospiti. Sei minuti dopo ci prova Ruscioli con una conclusione da 30 metri bloccata facilmente da Mainardi. Al 36’ il solito Cappelletti crossa perfettamente dalla destra ma il tocco di Antenucci viene deviato in angolo. Poco dopo si infortunia Fiore che deve lasciare il posto a Izzi. La prima frazione si chiude senza altri sussulti e con gli spettatori in tribuna quasi addormentati.

Nella ripresa il volto della partita cambia e gli animi si surriscaldano. Dopo 6’ minuti Izzi viene toccato in area, il direttore di gara, dopo qualche esitazione, concede il penalty al San Salvo. Dagli undici metri va Vinciguerra che spiazza il portiere e realizza la prima rete con la maglia sansalvese. Da questo momento il direttore di gara cambia atteggiamento in campo. Passano cinque minuti Felice tocca Potacqui in area e l’arbitro indica il dischetto. Palombizio si incarica della battuta e trafigge Mainardi stabilendo il momentaneo 1-1. I biancazzurri sfiorano il vantaggio con Antenucci di testa.

A metà tempo si scaldano gli animi: Antenucci lanciato a gol viene atterrato al limite da Di Giulio ma il direttore di gara ammonisce solo il difensore, tra le protesti dei locali che chiedevano il rosso essendo fallo da ultimo uomo in una chiara occasione da gol. Dagli sviluppi del calcio piazzato Quaranta, con un bellissimo tiro a giro, trafigge Pompei e porta il San Salvo in vantaggio. Il gioco prosegue in maniera spezzata con il direttore di gara che fischia diversi falli a favore degli ospiti. A undici minuti dal termine Lapiccirella salta a gomiti larghi, De Dominicis estrae il secondo giallo e espelle il capitano del San Salvo. Al 42’ Antenucci, in giornata no, elude in velocità la difesa ospite e involato verso il portiere si fa recuperare da Potacqui. Un minuto dopo Potacqui, su calcio di punizione dal limite, sigla il definitivo 2-2. Al 96’ l’arbitro manda tutti sotta la doccia con i dirigenti e tifosi locali imbufaliti per la direzione di gara di De Dominicis. (Luca Di Sciascio)

Tabellino

San Salvo-Montorio 2-2 (0-0)

Reti: 6’st Vinciguerra su rigore (San Salvo), 11’st Palombizio su rigore (Montorio 88), 23’st Quaranta (San Salvo), 43’st Potacqui (Montorio 88)

San Salvo: Mainardi, Felice, Ramundo, Vitiello, Lapiccirella, Fiore (39’pt Izzi), Cappelletti (35’st Sabella), Quaranta, Pollutri, Vinciguerra, Antenucci. A disposizione: Raspa, Alberico, Di Pietro, Tortora, Ferrante. Allenatore: Claudio Gallicchio

Montorio: Pompei, De Silvestri (26’st Masciovecchio), Bucciarelli, Potacqui, Marani, Di Giulio, Clementoni, Napolitani, Palombizio, Ruscioli, Pierleoni (30’st Improta). A disposizione: Orietti, Aristeo, Di Matteo, Cosmi, Pichini. Allenatore: De Amicis (squalificato)

Arbitro: Fabio De Dominicis di Pescara (Maiolini e Morgante di Avezzano)

Ammoniti: Lapiccirella, Quaranta, Vitiello, Felice (San Salvo); Clementoni, Palombizio, Potacqui (Montorio 88).

Espulso: Lapiccirella 34’st (San Salvo).





Alba Adriatica-Virtus Cupello 1-0. Un gol di Pirelli all'11' condanna la Virtus Cupello alla 13esima sconfitta stagionale. I rossoblu restano fermi a 25 punti in classifica, al quartultimo posto, scavalcati dal Francavilla. La squadra di Memmo non vince da 7 giornate, nelle quali ha ottenuto 5 sconfitte e 2 pareggi.

Nel prossimo turno in casa arriva il San Nicolò capolista, l'avversario peggiore per provare ad invertire la rotta.

Il programma della 26esima giornata di Eccellenza (9° di ritorno), domenica 23 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Miglianico 1-1, Alba Adriatica-Virtus Cupello 1-0, Altinrocca-Pineto 2-2, Avezzano-Torrese 2-2, Civitella Roveto-Vastese 0-1, Francavilla-River Casale 3-1, San Nicolò-Rosetana 5-1, San Salvo-Montorio 2-2, Vasto Marina-Capistrello 0-1

La classifica. San Nicolò 70, Avezzano* 57, Torrese 49, Capistrello 46, Pineto 40, Vastese 37, Alba Adriatica* 36, San Salvo 35, Miglianico 33, Rosetana 29, River Casale e Acqua&Sapone 27, Vasto Marina e Francavilla 26, Virtus Cupello 25, Montorio 24, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina, Capistrello-Civitella Roveto, Miglianico-San Salvo, Montorio-Avezzano, River Casale-Altinrocca, Rosetana-Francavilla, Tornese-Pineto, Vastese-Alba Adriatica, Virtus Cupello-San Nicolò