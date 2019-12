Prima Categoria, girone B. Il Fara San Martino vince 1-0 in casa contro la Spal Lanciano e mantiene la vetta della classifica con 4 punti di vantaggio sullo United Cupello che sabato ha superato 2-1 in trasferta il Monteodorisio. Si ferma la corsa del Tre Ville terzo che viene sconfitto a domicilio 3-1, con tripletta di Vitelli, dallo Scerni di mister Praino, ora quarto in classifica a -1 dal terzo posto.

Il Real Montazzoli ha la meglio per 2-0 sulla Casolana, mentre il Casalbordino si avvicina ai play-off con un'altra vittoria tra le mura amiche dove ha superato 3-1 lo Sporting San Salvo, sempre più giù in classifica, con una doppietta di Loris Della Penna e gol di Di Matteo.

Guastameroli e Palombaro pareggiano 1-1. Goleade per Roccaspinalveti, 5-1 al Castelfrentano, e Real San Giacomo che reagisce al meglio alla sconfitta di domenica scorsa nel derby con un sonoro 5-0 al Trigno Celenza.

I risultati della 12esima giornata di Prima Categoria (5° di ritorno), girone B. Casalbordino-Sporting San Salvo 3-1, Fara San Martino-Spal Lanciano 1-0, Guastameroli-Palombaro 1-1, Monteodorisio-United Cupello 1-2, Real Montazzoli-Casolana 2-0, Real San Giacomo-Trigno Celenza 5-0, Roccaspinalveti-Castelfrentano 5-1, Tre Ville-Scerni 1-3

La classifica. Fara San Martino 46, United Cupello 42, Tre Ville 37, Scerni 36, Real Montazzoli 35, Casalbordino 34, Palombaro 34, Guastameroli 29, Trigno Celenza 23, Roccaspinalveti 23, Real San Giacomo 22, Spal Lanciano 21, Casolana 20, Sporting San Salvo 19, Monteodorisio 13, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Casolana-Real San Giacomo, Castelfrentano-Real Montazzoli, Palombaro-Tre Ville, Scerni-Roccaspinalveti, Spal Lanciano-Casalbordino, Sporting San Salvo-Monteodorisio, Trigno Celenza-Fara San Martino, United Cupello-Guastameroli





Seconda Categoria, girone G. La capolista Paglieta vince 1-0 sul campo del Fossacesia e allunga in classifica a +5 sul Real Montalfano che ha perso il derby contro il Gs Montalfano per 3-1. In rete per i padroni di casa Buccione, Barbieri e Borrelli.

Il San Buono sconfigge 2-1 il Colledimezzo, gol dei padroni di casa di

Anthony Hernandez, approfitta della sconfitta per 3-1 dell'Incoronata a Furci e sale al secondo posto agganciando il Real Montalfano. I padroni di casa hanno subito perso per infortunio Pietrodarchi, una delle due punte.

Mario Tano batte 2-1 Gissi, tra Fresa e Mario Turdò finisce a reti inviolate, nella sfida tra le ultime due ha la meglio il Casalanguida che supera 2-1 in trasferta il Valle Del Treste Liscia ormai condannato alla retrocessione.

I risultati della 17esima giornata (4° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Domenica 23 febbraio, ore 15.00. Colledimezzo-San Buono 1-2, Fossacesia 90-Paglieta 0-1, Fresa-Mario Turdò 0-0, Furci-Incoronata Calcio Vasto 3-1, Mario Tano-Gissi 2-1, Montalfano-Real Montalfano 3-1, Valle Del Treste Liscia-Casalanguida 2-1

La classifica. Paglieta 36, Real Montalfano 31, San Buono 31, Incoronata Calcio Vasto 29, Mario Tano 29, Gs Montalfano 29, Gissi 25, Fresa 24, Fossacesia 22, Mario Turdò 20, Furci 20, Colledimezzo 17, Casalanguida 12, Valle Del Treste Liscia 6

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Casalanguida-Furci, Fossacesia 90-Mario Tano, Gissi-Fresa, Mario Turdò-Montalfano, Paglieta-Incoronata, Real Montalfano-Colledimezzo, San Buono-Valle Del Treste Liscia





Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana vince 4-2 contro la Casalese, doppietta di Stanisci, gol di Latrofa e Basso Colonna, approfitta della sconfitta interna della Virtus Rocca San Giovanni contro il Carunchio per 0-1 e torna in vetta da sola con tre punti di vantaggio sulla seconda. La squadra di mister Serafini compie l'impresa, scavalca la Virtus Tufillo e balza al terzo posto in classifica.

Il Guilmi batte 2-1 la Virtus Tufillo e si avvicina alla zona play-off, il Real Porta Palazzo supera 3-0 in casa la Dinamo Roccaspinalveti con gol di Cinquina e una doppietta di Massari che si conferma bomber di razza.

Il Real Alto Vastese passa 3-1 a Lentella con una doppietta di Spalletta. Lupi Marini e Sporting Vasto pareggiano 2-2, per i vastesi in gol Andrea Di Camillo e Pagliaro. Domenica prossima è prevista una pausa, il campionato riprenderà domenica 9 marzo alle ore 15.00.

I risultati della 15esima giornata (4° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Guilmi-Virtus Tufillo 2-1, Lentella-Real Alto Vastese 1-3, Lupi Marini-Sporting Vasto 2-2, Odorisiana-Casalese 4-2, Real Porta Palazzo-Dinamo Roccaspinalveti 3-0, Virtus Rocca San Giovanni-Carunchio 0-1

La classifica. Odorisiana 36, Virtus Rocca San Giovanni 33, Carunchio 26, Virtus Tufillo 23, Real Porta Palazzo 22, Guilmi* 22, Casalese 20, Dinamo Roccaspinalveti 15, Real Alto Vastese 15, Lupi Marini 12, Lentella 8, Sporting Vasto* 8 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 9 marzo, ore 15.00. Carunchio-Real Alto Vastese, Casalese-Lentella, Dinamo Roccaspinalveti-Lupi Marini, Sporting Vasto-Odorisiana, Virtus Tufillo-Real Porta Palazzo, Virtus Rocca San Giovanni-Guilmi