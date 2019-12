È "Nu juorno buono" di Rocco Hunt la canzone vincitrice della sezione Nuove proposte del 64° Festival di Sanremo. C'è un po' di Vasto nel trionfo del rapper salernitano, visto che il brano porta la firma di Fabio Clemente, Mr. Ketra, beatmaker dei Boom da Bash. Rocco Hunt ha battuto Diodato, con Babilonia, The Niro, con 1969 e Zibba, che con Senza di te ha vinto il premio della critica Mia Martini. Ieri Fabio Clemente aveva raggiunto Sanremo insieme a THG dei Gemelli Diversi, che con lui ha firmato il brano, per seguire da vicino la serata finale della sezione Nuove proposte (quella dei big è stasera). E l'arrivo all'Ariston ha portato bene al 19enne Rocco Hunt, che tra le lacrime ha ricevuto la statuetta del vincitore che lo proietta verso una carriera brillante. Il brano cantato è un inno ad una terra martoriata ma che cerca sempre di rialzarsi. Nell'intervista "a caldo" Rocco Hunt, emozionatissimo ha detto "sono convinto di non averlo vinto solo questo Sanremo, ma l'ha vinto la gente". A fine serata grande festa per tutta la truppa che ha portato al successo Nu juorno buono, compresi Mr. Ketra e THG, che hanno immortalato il momento con uno scatto finito poi su Twitter. Questa sera Rocco Hunt si esibirà nuovamente, insieme a tutti i giovani, sul palco dell'Ariston.

Siamo la terra del sole

Non la terra dei fuochi

Questa mattina per fortuna la storia è cambiata

Vedo la gente che sorride spensierata

Non esiste cattiveria

Si sta bene in strada

Il mondo si è fermato

In questa splendida giornata