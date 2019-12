Domenica alle 15 in campo l'Eccellenza abruzzese. La Vastese gioca fuori casa contro il Civitella Roveto ultimo in classifica, i biancorossi reduci da due sconfitte consecutive, vogliono tornare a vincere, i tre punti infatti mancano da cinque giornate (due pareggi e tre sconfitte). Gli avversari però devono fare punti per avere una delle ultimissime possibilità di avvicinarsi all’Altinrocca al penultimo posto e avere qualche possibilità di non retrocedere direttamente. Rientrano Battista e Torres dalla squalifica, tra gli ospiti mancheranno gli squalificati Di Pasquale, Tavani, Alfano e Zaurrini. I biglietti per l'incontro saranno in vendita solo per i residenti nel Comune di Civitella Roveto.

Il Vasto Marina attende all’Aragona il Capistrello quarto in classifica ma reduce dalla sconfitta interna contro il San Salvo. La squadra di Precali ha vinto a Roseto degli Abruzzi e per la prima volta in stagione è uscita dalla zona play-out. Ora si cercherà di dare continuità al risultato di domenica ottenuto grazie al gol dell’attaccante argentino Manno, autore di tre reti nelle ultime tre partite. Non ci saranno gli squalificati Benedetto e Stivaletta, ma rientrano Giuliano e Spagnuolo. Assenti nel Capistrello Ciccarelli, Morelli, Edoardo e Luca De Meis.

La Virtus Cupello, dopo il pareggio interno contro l’Acqua&Sapone, vuole provare a portare a casa l’intera posta in palio. I rossoblu sono in scena ad Alba Adriatica. La squadra di Memmo non vince da sei giornate (quattro sconfitte e due pareggi) ed è stata risucchiata nella zona play-out. Il San Salvo è in un ottimo periodo di forma e dopo Vastese in casa e Capistrello fuori punta a fare il tris di successi consecutivi. Al Davide Bucci arriva il Montorio terzultimo in classifica. Assenti per squalifica tra i biancazzurri Marinelli e Del Borrello.

Le altre vastesi. Il Real Tigre nel campionato di Promozione pareggia 1-1 contro la Val Di Sangro capolista con il Borrello. In Prima Categoria lo United Cupello di mister Di Francesco continua la marcia di avvicinamento al primo posto, i rossoblu vincono a Monteodorisio contro la penultima che in settimana ha cambiato allenatore, al posto di Marrocco è arrivato Luigi Ascatigno, a lui il compito di far uscire la squadra dai pay-out. La capolista Fara San Martino, distante 4 punti ospita la Spal Lanciano. Lo Scerni affronta in trasferta il Tre Ville, il Casalbordino attende lo Sporting San Salvo e il Real San Giacomo il Trigno Celenza di mister Buda.

In Seconda l’Incoronata Calcio Vasto terza, a 4 punti dalla prima, perde 3-1 a Furci, il Paglieta capolista gioca a Fossacesia, in programma anche il derby di Montalfano. In Terza il Real Porta Palazzo attende la Dinamo Roccaspinalveti, serve una vittoria per piazzarsi nella zona play-off, lo Sporting Vasto è impegnato a Guilmi.





Il programma della 26esima giornata di Eccellenza (9° di ritorno), domenica 23 febbraio, ore 15.00. Acqua&Sapone-Miglianico, Alba Adriatica-Virtus Cupello, Altinrocca-Pineto, Avezzano-Torrese, Civitella Roveto-Vastese, Francavilla-River Casale, San Nicolò-Rosetana, San Salvo-Montorio, Vasto Marina-Capistrello

La classifica. San Nicolò 67, Avezzano* 56, Torrese 48, Capistrello 43, Pineto 39, Vastese e San Salvo 34, Alba Adriatica* 33, Miglianico 32, Rosetana 29, River Casale 27, Acqua&Sapone e Vasto Marina 26, Virtus Cupello 25, Francavilla e Montorio 23, Altinrocca 18, Civitella Roveto 14 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 2 marzo, ore 15.00. Acqua&Sapone-Vasto Marina, Capistrello-Civitella Roveto, Miglianico-San Salvo, Montorio-Avezzano, River Casale-Altinrocca, Rosetana-Francavilla, Tornese-Pineto, Vastese-Alba Adriatica, Virtus Cupello-San Nicolò