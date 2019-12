I biglietti per la partita Civitella Roveto-Vastese, incontro in programma domenica alle 15.00 e valevole per il campionato di Eccellenza abruzzese, saranno in vendita solo ai residenti nel comune di Civitella Roveto.

Lo ha stabilito il prefetto de L'Aquila, Francesco Alecci. La società Vastese Calcio ha ricevuto la comunicazione in merito alla decisione solo oggi in tarda mattinata. Inoltre è stato stabilito che il pullman dei biancorossi sarà scortato fino alo stadio di Civitella Roveto.

Questi provvedimenti sono stati presi dalle forze dell'ordine, tenuti in considerazione i precedenti, per evitare scontri tra i tifosi dell'Avezzano e quelli della Vastese.

"Il Prefetto di L'Aquila - si legge nel comunicato -, a seguito della determinazione adottata dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive per le criticità poste in essere dalla tifoseria di Vasto in occasione della partita Vastese-Avezzano del 16 febbraio 2014, ha prescritto per l'incontro di calcio Civitella Roveto-Vastese, in programma il giorno 23 c.m., la misura di vendita dei biglietti ai soli residenti nel comune di Civitella Roveto".