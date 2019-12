Manca praticamente un mese all'inizio della stagione 2014 della MotGp e Andrea Iannone è concentratissimo per migliorare i risultati dello scorso anno. Non mancano, però, occasioni per essere protagonista anche lontano dalle piste. Lo scorso 19 febbraio il pilota vastese è stato ospite del programma Occupy Deejay, in onda du Deejay Tv (digitale terrestre) e in streaming su Deejay.it e condotto da Andres Diamond e Valentina Pegorer. Tanti i temi usciti fuori durante l'intervista con i due giovani conduttori (Il video dal minuto 29.35).

Si parte dall'origine, "sono di Vasto, in Abruzzo", passando per la famiglia, con tante citazioni per suo padre (Regalino), che gli ha trasmesso la passione per le moto e per il fratello (Angelo), che ha iniziato per primo a correre. "Ho sempre avuto tanti amici", ha detto Iannone parlando dell'adolescenza trascorsa sulle piste di tutta Italia, ricordando poi gli allenamenti sulla pista privata di Valentino Rossi e le partitelle a calcetto con gli amici di Milano e Vasto, "anche se non ho mai avuto dei piedi all'altezza", ha commentato sorridendo il pilota.

Tanti ricordi belli, legati agli anni nella Moto 2 "in cui correvo per vincere" e al passaggio in MotoGp in cui "spero di migliorare con l'esperienza accumulata l'anno scorso". E poi un accenno al suo soprannome "Maniac", dato da Valentino Rossi "perchè sono un maniaco della precisione, dell'ordine, di tante cose". Un'intervista da rivedere sperando che sia di buon auspicio per la stagione che inizia.