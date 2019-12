E' ricoverata in prognosi riservata presso l'ospedale Santo Spirito di Pescara A.S., la ragazza alla guida del motorino che ieri sera si è scontrato con la Wolkswagen Golf sulla circonvallazione Istoniense. La 16enne è sedata farmacologicamente da ieri sera. I medici attenderanno le prossime ore, seguendo l'evolversi della situazione, prima di valutare l'eventualità di interventi chirurgici. L'altra ragazza, C.B., è invece ricoverata presso il San Pio da Pietrelcina di Vasto. Per lei sarà necessario l'intervento chirurgico vista la frattura al femore riportata nell'incidente.

La mattinata - Il viavai di compagni di scuola ed amici è iniziato ieri sera, pochi minuti dopo che le due ragazze, A.S. e C.B., sono state trasferite al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Qualcuno era arrivato anche sulla circonvallazione Istoniense, pochi minuti dopo il terribile scontro in cui le due ragazze in sella allo scooter sono finite contro la Wolkswagen Golf. La voce si è subito diffusa ed in tanti hanno espresso in diversi modi la loro vicinanza alle due 16enni, ricoverate in ospedale in prognosi riservata per le conseguenze della caduta. In serata la guidatrice della moto, le cui condizioni erano apparse immediatamente più serie, è stata trasferita all'ospedale di Pescara.

Sono queste ore di apprensione, sperando che i medici già da questa mattina possano dare notizie positive sulla salute delle due amiche. L'impatto è stato molto violento, chi si è trovato a passare nei pressi del luogo dell'incidente nei primi istanti ha riferito di aver visto le ragazze a terra prive di sensi. La distanza a cui la moto si è fermata dopo lo scontro e i danni riportati dai due mezzi evidenziano quanto violento sia stato l'impatto. Le due ragazze indossavano il casco al momento dell'incidente. Per i compagni di classe del Liceo Classico è stata una mattinata di attesa, forse con poca attenzione alle lezioni ma con un orecchio teso verso i due ospedali, di Vasto e Pescara.