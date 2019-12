“Quella di Renzi è una scelta per lui deleteria. Gli faremo notare che si è rimangiato ciò che aveva detto e che è andato a Palazzo Chigi senza un voto popolare”. Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, attacca il premier incaricato, che sta cercando un'intesa per formare il nuovo Governo.

“La verità – sostiene il parlamentare di Vasto – è che ai partiti interessano le 400 nomine da effettuare entro un paio di mesi negli enti partecipati”.

M5S è reduce dal tour di 5 tappe che in Abruzzo ha portato la scorsa settimana deputati e senatori a Vasto, Chieti, Francavilla, Cupello e Torrebruna. “Era pieno ovunque, nella nostra regione, come in tutta Italia. Notiamo che i cittadini conoscono i problemi, si informano”.

A maggio le elezioni regionali. In Abruzzo il movimento di cui è leader politico Beppe Grillo dovrà vedersela col presidente uscente, Gianni Chiodi (centrodestra) e col candidato che vincerà le primarie del centrosinistra, molto probabilmente l’ex sindaco di Pescara, Luciano D’Alfonso. “Sul blog di Grillo – spiega Castaldi - si svolgeranno le votazioni online per la scelta del candidato presidente. Riguardo ai candidati consiglieri, nel Vastese saranno tre”.