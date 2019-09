Alla lunga lista dei furti messi a segno negli ultimi mesi a Vasto se ne aggiunge un altro abbastanza singolare. I ladri entrano in una villa, ma non arraffano oggetti di valore. Rubano, invece, due cani.

E' accaduto la scorsa settimana a Montevecchio, dove gli ignoti hanno preso di mira un'abitazione senza neanche aspettare la notte. Appena hanno visto che in casa non c'era nessuno, hanno scavalcato la recinzione e preso due esemplari di razza spitz, portandoseli via.