L'amministrazione comunale di Vasto non sporgerà querela nei confronti di Ivo Menna per le sue critiche alla gestione delle istituzioni musicali.

"Né il Comune di Vasto, né alcun membro della sua amministrazione, ha querelato o ha intenzione di querelare Ivo Menna per le sue dichiarazioni e le sue affermazioni", afferma Lapenna, che parla di "una querela sporta nei confronti di Ivo Menna da un noto artista del campo musicale non residente a Vasto, ma ad Ortona per le infamanti quanto mendaci dichiarazioni che lo stesso Menna avrebbe diffuso a mezzo stampa".