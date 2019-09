Il papà è vastese, la mamma di Pordenone. Lei da sei anni è a Milano per studio e lavoro, ma il suo cuore si divide tra la spiaggia di Punta Penna e il Friuli. Camilla Dell'Olio, lavora nel capoluogo lombardo come pr per un'agenzia che si occupa di ufficio stampa, ma "visti i miei studi e la passione per la moda, mi diletto come stylist". Nel corso degli ultimi anni si sta specializzando nei videoclip musicali, per cui segue le fasi che portano alla creazione della giusta "immagine" dei protagonisti. "Quando devo occuparmi di un videoclip solitamente condivido con il regista il mood iniziale del video e lui mi spiega la sua idea. Inizio quindi a lavorare su delle tavole, dove faccio ricerca di immagini per creare un mondo di riferimento per il videoclip. Se sono sulla stessa lunghezza d'onda del regista arriva l'ok ed inizia la fase di ricerca degli abiti, girando tra negozi e showroom". Oltre a curare lo styling a Camilla Dell'Olio è capitato anche di prendere parte ai videoclip, come nel caso di Canzone per un figlio, portato lo scorso anno dai Marlene Kuntz al Festival, o a Buongiorno buonafortuna, dei Perturbazione con Dente.

Con la band piemontese, protagonista in questa edizione di Sanremo tra i big, Camilla ha lavorato anche in occasione del videoclip di L'unica, il brano che ha superato il primo turno due sere fa. "Lavoro con il regista Jacopo Rondinelli, curando lo styling dei suoi video. Ed è stato così anche per quest'ultimo dei Perturbazione. Poichè l'idea di partenza prevedeva un playback con un balletto mi hanno chiesto di cercare un coreografo. Così ho coinvolto il mio insegnante di danza David Belley (ballerino e coreografo professionista) e alla fine mi sono ritrovata a ballare nel video, oltre che curarne i costumi".

Il passaggio del turno proprio del brano L'unica, è stata quindi una doppia soddisfazione per Camilla. "Siamo stati tutti felicissimi. E credo che tra i due portati in gara dai Perturbazione sia quello più radiofonico". Il video, complice la vetrina sanremese, sta crescendo a colpo d'occhio nelle visualizzazioni su Youtube, con tanti apprezzamenti per lo staff che lo ha realizzato.

Le sue collaborazioni

Marlene Kuntz - Canzone per un figlio (clicca qui)

Perturbazione feat. Dente - Buongiorno buonafortuna (clicca qui)

A Toys Orchestra - Midnight Revolution (clicca qui)

Nicola Conte - Do you feel like I feel (clicca qui)

Salmo - Killer game feat. Gemitaiz e Madman (clicca qui)

Comedy Central - Band Promo (clicca qui)