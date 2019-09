Grazie alla collaborazione di Alessandro La Verghetta, consulente del lavoro, segnaliamo le seguenti offerte di lavoro e opportunità di stage.

500 neolaureati e laureandi ( economia, ingegneria, statistica, giurisprudenza) sono ricercati da kpmg info: www.kpmg.it



200 nuovi contratti con le aperture Simply ( Auchan)

info: simplymarket.it



36 commessi nelle cioccolaterie della Lindt

info: www.lindt.it - lavora con noi



18 personale ( cassieri, ragionieri presso Globo in Corropoli)

info: www.globomoda.com ( inviare cv a info@cosmossrl.net)



200 giovani 25-35

info: www.nerogiardini.it



80 ingegneri per l’agenzia di somministrazione Umana

iinfo e cv sul sito di Umana



vari operatori per Croce Gialla di Lanciano

info: selezione@croce-gialla.com ( scadenza 28 febbraio )



carabinieri: 342 allievi e 247 marescialli

info: www.carabinieri.it- area concorsi



polizia penitenziaria

info: www.giustizia.it



guardia di finanza

info: www.gdf.gov.it



vigile urbano per comune di Busso ( molise )

info: www.comune.busso.cb.it



50 agenti finanziari ricercati da deutsche bank

info: agenti.dbeasy@db.com



volontari ed ufficiali marina e capitaneria

info su sito relativo



assegni di ricerca a giovani scienziati e studenti-farmacisti

info: www.unimol.it

www.uniavaq.it

www.unich.it

www.infn.it



Stage retribuiti in commissione UE via al turno

info: sito web del traineeships Office





100 fotografi per villaggi turistici

info: ilgruppodigitale.com



37 contratti junior e selezioni di Optima Italia



info: www.optimaitalia.com/offerte-di-lavoro/lavora-in-optima.html



7 sales manager per azienda settore energetico

info e cv su lavoraconnoi@gruppoab.it



4 tecnici sanitari di radiologia alla ausl di Pescara

info nella sezione concorsi di www.ausl.pe.it



100 specialisti per automobili Lamborghini

info: www.lamborghini.com/it,careers



formazione e nuovo personale burger king

info: www.bktraineeprogram.com





5 contratti di collaborazione con la regione Molise

info: www.quiregionemolise.it



animatori per l’estate e per Walt Disney



info: startup@eventianimazione.it



info: cv inglese a wdw@internatinalservices.fr

e copia (cc) a eures@provincia.milano.it



1 impiegato al Comune di Lanciano – scadenza 13 marzo

odceclanciano.it



5 personale per centro benessere a Pescara

cv a eures@provinciasassari.it



500 professionisti da impiegare in vacanze studio estive

cv a cefo@email.it



assunzioni in adr- autisti soccorritori negli aeroporti

info: www.adr.it



tirocini unicredit

www.unicreditgroup.eu/it/careers



80 europa, giovani negli uffici di bruxelles attività di volontariato

info: www.regione.abruzzo/xEuropa

Assunzioni scuola concorso 2014 per personale e docenti

http://www.lavoroeconcorsi.com

Selezioni Eurospin: operai, impiegati e disabili

http://www.lavoroeconcorsi.com