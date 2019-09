Venerdì 21 febbraio alle ore 09.30, presso l’Auditorium comunale “Tito Molisani” di Casalbordino è in programma il convegno: I giovani e la legalità, idee a confronto, organizzato dall’Istituto omnicomprensivo G. Spataro di Gissi, sede di Casalbordino, con il patrocinio del Comune di Casalbordino.

Sarà presnete il sindaco Remo Bello, i relatori saranno: Maria Rosaria La Morgia, giornalista Rai, Andrea Di Monte, pugile professionista, Rosalia Terrei, avvocato e Pellegrino Gaeta, ispettore di polizia penitenziaria.

Un convegno sempre attuale, la legalità non è infatti un valore in quanto tale: è l'anello che salda la responsabilità individuale alla giustizia sociale, l'io e il noi. Per questo non bastano le regole. Le regole funzionano se incontrano coscienze critiche, responsabili, capaci di distinguere, di scegliere, di essere coerenti con quelle scelte.

Il rapporto con le regole non può essere solo di adeguamento, tanto meno di convenienza o paura. La regola parla a ciascuno di noi, ma non possiamo circoscrivere il suo messaggio alla sola esistenza individuale: in ballo c'è il bene comune, la vita di tutti, la società.

L'educazione alla legalità si colloca allora nel più ampio orizzonte dell'educarci insieme ai rapporti umani, con tutto ciò che questo comporta: capacità di riconoscimento, di ascolto, di reciprocità, d'incontro, di accoglienza. Nella consapevolezza che la diversità non solo fa parte della vita, ma è la vita, la sua essenza e la sua ricchezza.