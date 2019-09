Simona Ranieri – abruzzese, celiaca e cuoca professionista gluten free – insieme a Adua Villa – abruzzese, sommelier Master Class AIS e volto noto della televisione italiana – organizzano nella giornata di Sabato 22 Febbraio alle ore 18:00 presso la Grotta del Saraceno in località Punta Penna di Vasto la prima “Festa Gluten Free” in Abruzzo. La “Festa Gluten Free” è un momento di incontro e di confronto, in un ambiente conviviale e informale, per discutere sulle evoluzioni delle intolleranze alimentari causate dal glutine attraverso la degustazione di piatti basati su moderne ricette gluten free oltre che di ottimi vini naturali. Inoltre, saranno presenti la dr.ssa Maria Amato – ASL Chieti, Lanciano, Vasto – e il dr. Ercole D’Ugo – esperto in nutrizione e celiachia.

Nel corso della serata saranno esposte le opere degli artisti Emanuela Carusi e Federico Cipollone mentre la degustazione sarà accompagnata dal dj-set di Claudio Di Biase.

La prima “Festa Gluten Free” in Abruzzo gode del patrocinio della ASL – Chieti, Lanciano, Vasto – di AIC – Associazione Italiana Celiachia – del presidio Slow Food del Vastese e dell’Istituto Alberghiero Federico di Svevia di Termoli – l’ingresso è libero e sono invitati a partecipare tutti gli interessati a conoscere meglio il meraviglioso mondo del gluten free.

Maggiori info alla pagina Facebook http://www.facebook.com/simonaranierichef