Troppe cifre, troppi calcoli, fatture, costi e spese. Durante l’incontro di ieri, si è assistito, purtroppo, a una serie d’interventi che hanno spinto la Cultura quasi a scusarsi “se costa troppo essere eccellenti”. La vera questione su cui dibattere, accennata dal Sindaco Lapenna, è questa: “Il settore culturale vastese è gestito da persone competenti o no?”. Per discutere se costa troppo o si spende troppo, secondo me, il luogo più adatto resta l’aula consigliare, in cui la politica può dilungarsi su tutti questi aspetti.

Ho partecipato personalmente, in qualità di tirocinante, all’organizzazione delle attività del Centro Europeo di Studi Rossettiani. Per svariati mesi ho respirato a pieni polmoni i convegni, le manifestazioni, le letture di poesie, gli incontri con scrittori di primissimo livello, le ricerche, la consultazione e catalogazione di libri antichi. Posso serenamente affermare che il Centro Studi Rossettiani non è stato solo una piacevole “scoperta”, fatta peraltro nella mia Città, ma soprattutto un’esperienza che ha dato realmente un valore a tutta la mia carriera universitaria.

Innanzitutto urge una precisazione: fare un tirocinio nel Centro non è un passatempo, non lo è stato sin dall’inizio. Ho colto al volo l’occasione di acquisire i famosi 3 Crediti formativi nella mia città e questo, per chi non lo sapesse, è considerato quasi un privilegio dalla maggior parte degli studenti. Non è bastato presentarsi alla sede del CESR per iniziare subito il tirocinio; ho dovuto prima discutere con il Prof. Gianni Oliva e con il Prof. Mirko Menna degli esami universitari sostenuti, delle valutazioni e dei miei reali interessi in materia. Dopodiché ho iniziato a prendere parte alle attività. Ogni giorno di tirocinio ho dovuto annotare su un libretto tutto ciò che facevo, il giovedì e venerdì.

Durante i Giovedì Rossettiani ho conosciuto scrittori come Erri De Luca e Franco Arminio. Chi ama la letteratura conosce la loro importanza, ed è la stessa che cantanti come Ligabue, Tiziano Ferro hanno per gli amanti di musica. Ai “Giovedì”, così come alle altre iniziative, non ho mai incontrato le persone che in questi giorni (e in questi anni) stanno colpendo l’immagine del Centro non sul servizio che offre, perché evidentemente non lo conoscono, ma su un aspetto che va al di là della parola “Cultura” ed è, ancora una volta, il denaro. Se il Centro Europeo di Studi Rossettiani fosse stato gestito da persone incapaci, che avessero guadagnato cifre spropositate solo in base alle loro conoscenze politiche e il loro finto prestigio, non i politici, ma i vastesi tutti, avrebbero avanzato delle critiche.

Stefano Lanzano